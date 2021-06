Pourquoi devriez-vous regarder Katla sur Netflix si vous êtes fan de Dark

Dark a laissé un vide très difficile à combler pour les amoureux de la série après la fermeture de sa troisième saison sur Netflix. Le programme allemand a connu un grand succès et Il est considéré parmi les meilleurs que la plate-forme ait réalisés dans son histoire. Bien que rien ne soit identique à l’intrigue mettant en vedette Louis Hofmann, une production qui se ressemble fortement est maintenant apparue et qui a généré de nombreuses comparaisons : Katla. Connaissez les détails!

« L’éruption catastrophique du volcan sous-glaciaire Katla bouleverse une communauté voisine alors que la glace commence à révéler d’anciens mystères », est le synopsis officiel de l’événement de nationalité islandaise qui a les débats de Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Ingvar Sigurdsson et Aliette Opheim.







Série eIl est situé dans une vraie ville de 486 habitants qui est situé près du volcan Katla, l’un des plus puissants du sud de l’Islande. Bien qu’en réalité il n’ait pas éclaté depuis plus d’un siècle, dans le spectacle il a été activé il y a un an et génère d’étranges événements avec les villageois : phénomène surnaturel sous la forme d’un sosie sans vêtements et couvert de cendres.

Alors que Katla n’a pas le temps de voyager comme Dark, leur principale similitude est une intrigue obsédante qui captive par leurs histoires entrelacées. Il a un rythme lent qui met le public dans un suspense insupportable. Les clones sont l’âme de l’intrigue et restent en suspens jusqu’à la fin.

Les huit épisodes sont parmi les plus regardés sur Netflix depuis leur première le 17 juin. Selon les données de Flixpatrol, se classe au huitième rang des programmes les plus choisis au monde sur la plateforme. La tendance se répète en Amérique latine car elle figure dans le Top 10 du classement dans des pays comme Argentine, Brésil, Uruguay et Chili.

Ils comparent Katla à Dark