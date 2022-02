Pourquoi devriez-vous regarder Abbott Elementary

La sitcom est un « faux documentaire » sur un groupe d’enseignants passionnés et un directeur excentrique dans une école publique de Philadelphie, École primaire Abbott. Malgré les chances qui pèsent sur eux, les personnages sont déterminés à aider leurs élèves à réussir. Les stars de la série sont Quinta Brunson dans Janine Teagues, Tyler James Williams dans Gregory Eddie, Janelle James dans Ava Coleman, Lisa Ann Walter dans Melissa Schemmenti, Chris Perfetti dans Jacob Hill et Sheryl Lee Ralph dans Barbara Howard.

Que vous soyez nouveau à École primaire Abbott ou binged regardé chaque épisode, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la série mérite tant d’éloges. Voici pourquoi vous devriez regarder École primaire Abbott.

3 Le casting, l'équipe et les personnages





Dans une interview avec Shondaland, Quinta Brunson a déclaré qu’elle savait que la distribution aurait une excellente chimie car elle et les autres membres de la distribution ont bien travaillé ensemble sur des projets antérieurs. « C’est comme quand vous avez un groupe d’amis différents [who may not know one another], et tu prévois quelque chose, tu te dis : ‘Tu sais quoi ? Ces gens vont s’entendre », a déclaré Brunson. « Et c’est comme ça que j’aborde le casting parce que, oui, c’est du travail en fin de compte, mais vous passez d’innombrables heures avec ces gens. Vous voulez imaginer qu’ils s’entendront bien et travailleront ensemble en dehors de la chimie. Donc, c’était une partie importante du processus. »

Les fans peuvent reconnaître Tyler James Williams d’une autre grande sitcom, Tout le monde déteste Chris. Avant son rôle dans Abbott Elementary, Tyler a joué le rôle du jeune Chris Rock dans la sitcom vaguement basée sur sa vie réelle grandissant à Brooklyn, NY. Outre le casting principal, le rappeur et comédien Zac Fox est invité dans la série en tant que Tariq, le petit ami de Janine Teague. Fox a collaboré avec Kenny Beats, Flying Lotus et Thundercat. L’humoriste américain, rappeur, écrivain, illustrateur et personnalité Internet est originaire d’Atlanta, en Géorgie.

École primaire Abbott propose également un personnage gay rafraîchissant et décontracté avec Jacob Hill, joué par Chris Perfetti. L’émission ne repose pas sur des gags bon marché ou d’autres clins d’œil sournois à sa sexualité. Au lieu de cela, le spectacle le rend banal. Dans un épisode récent, Janine propose d’aider à fixer Jacob à un rendez-vous mais est surprise de savoir qu’il a déjà un petit ami. Le personnage n’est ni choqué ni bouleversé parce qu’il est gay. C’est parce qu’il est devenu évident qu’elle et son collègue ne sont peut-être pas aussi proches qu’on le pensait à l’origine. L’épisode se termine avec les deux se réunissant, partageant un moment d’honnêteté bien mérité sur la relation actuelle de Janine avec Tariq.

Le talent derrière la série est tout aussi impressionnant. Werner Walian, producteur exécutif, était auparavant producteur de Le Prince de Bel Air et dirigé deux épisodes, « Winner Takes Off », en 1993 et ​​ »I, Stank Hole in One », en 1996.

2 L'inspiration





Quinta Brunson a nommé le spectacle d’après son ancien professeur réel, Joyce Abbott. Lors d’une récente apparition de Jimmy Kimmel en direct !, Brunson a retrouvé le professeur via le chat vidéo, qui a inspiré le nom de l’émission. « Quinta était une étudiante formidable », a déclaré Mme Abbott. « Quand elle est arrivée dans ma classe, elle était vraiment timide, timide. Mais comme je défiais tous mes élèves, nous devions parler en phrases complètes. J’ai construit leur confiance que tout ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez le faire. Vous avez travailler dur. » L’ancienne enseignante a souligné à quel point elle était honorée que la série ABC porte son nom.

Quinta a également basé certaines parties de l’émission sur les expériences de sa mère en tant qu’enseignante au primaire à Philadelphie, en Pennsylvanie. Alors qu’elle était l’invitée du Spectacle de Kelly Clarksona déclaré Brunson École primaire Abbott a été inspirée par les luttes réelles de sa mère en tant qu’enseignante. « Lorsque vous êtes l’enfant d’un enseignant, vous voyez les enseignants sous un jour différent – comme un regard » dans les coulisses « », a-t-elle déclaré. « Ça devient tellement différent, et je remercie vraiment l’expérience de ma mère de m’avoir aidé à créer la série. » Brunson était même une élève de la classe de maternelle de sa mère. Comme c’est mignon!

Réfléchissant à l’expérience de sa mère, Brunson utilise École primaire Abbott pour résoudre un problème qui affecte de nombreuses écoles publiques aujourd’hui – le manque de ressources. « Ce sont mes deux objectifs: le cœur et l’humour. Je pense que lorsque vous mettez ces deux choses dans une école, une école primaire – désolé, une école primaire publique et sous-financée – naturellement, cela révèle certains des problèmes plus importants en jeu, n’est-ce pas ? » Brunson a déclaré à l’Associated Press. « Pourquoi n’y a-t-il pas de soutien? Que manquent-ils de ressources? Parce que le but était d’avoir du cœur, la plupart du temps, intrinsèquement, vous recevez un message parce que nous ne pouvions pas éviter ce qui se passe dans les écoles publiques si nous Je voulais. Nous ferions une émission peu sincère.





1 Le succès





À partir de maintenant, la série a une note de 100% sur Rotten Tomatoes. « École primaire Abbott obtient les meilleures notes pour sa critique empathique mais clivante du système éducatif américain, ainsi qu’un crédit supplémentaire pour une dynamique de volonté-ils-ne-voudront-ils pas habilement gérée », selon les critiques. Le succès de Brunson est la preuve que tout est possible. peu importe ce que vous avez fait en premier – toutes ces plateformes ne sont que des moyens pour les artistes de se muscler », a-t-elle déclaré à Vulture.

Avant que Brunson ne soit le créateur de Abbott Elementary, l’écrivain, producteur, comédien et actrice a pris de l’importance pour sa série Instagram autoproduite Fille, qui n’a jamais été à un bon rendez-vous. Ensuite, elle a produit et joué dans le contenu de BuzzFeed Video, développant finalement deux séries de streaming avec BuzzFeed Motion Pictures. Après son départ, Brunson a depuis joué dans plusieurs émissions de télévision, décrochant même un rôle de premier plan dans l’émission de sketchs humoristiques nominée aux Emmy Awards de HBO, Un spectacle de croquis de Black Lady.





