Pourquoi devriez-vous obtenir un vaccin COVID-19, même après avoir récupéré du coronavirus?

Tout le monde ne développe pas d’immunité après l’infection – neuf pour cent n’avaient pas d’anticorps détectables, sept pour cent n’avaient pas de lymphocytes T qui reconnaissent le virus.

Les vaccins COVID-19 génèrent à la fois des réponses d’anticorps et de lymphocytes T – mais c’est beaucoup plus fort et plus cohérent que l’immunité contre une infection naturelle.

Il y a quelques semaines, un message est apparu dans le coin de mon écran. «Que pensez-vous des personnes qui ont récemment été vaccinées contre le COVID-19?» Une de mes amies était éligible pour un vaccin COVID-19, mais elle avait récemment surmonté une infection par le SRAS-CoV-2. De plus en plus de personnes deviennent éligibles aux vaccins chaque semaine – y compris des millions de personnes qui ont déjà récupéré d’un coronavirus infection. Beaucoup se demandent s’ils ont besoin du vaccin, en particulier les personnes qui ont déjà été infectées.

J’étudie les réponses immunitaires aux infections respiratoires, donc je reçois beaucoup de ces types de questions. Une personne peut développer une immunité – la capacité de résister à l’infection – d’être infectée par un virus ou de se faire vacciner. Cependant, la protection immunitaire n’est pas toujours égale. La force de la réponse immunitaire, la durée de la protection et la variation de la réponse immunitaire d’une personne à l’autre sont très différentes entre l’immunité vaccinale et l’immunité naturelle contre le SRAS – CoV – 2. Les vaccins COVID-19 offrent une immunité plus sûre et plus fiable que l’infection naturelle.

L’immunité après l’infection est imprévisible

L’immunité vient de la capacité du système immunitaire à se souvenir d’une infection. En utilisant cette mémoire immunitaire, le corps saura se battre s’il rencontre à nouveau la maladie. Les anticorps sont des protéines qui peuvent se lier à un virus et prévenir l’infection. Les cellules T sont des cellules qui dirigent l’élimination des cellules infectées et des virus déjà liés par des anticorps. Ces deux sont quelques-uns des principaux acteurs qui contribuent à l’immunité.

Après une infection par le SRAS-CoV-2, les réponses des anticorps et des lymphocytes T d’une personne peuvent être suffisamment fortes pour fournir protection contre la réinfection. La recherche montre que 91% des personnes qui développent des anticorps contre le coronavirus sont peu susceptibles d’être à nouveau infectés pour six mois, même après une infection bénigne. Les personnes qui n’ont présenté aucun symptôme au cours de l’infection sont également susceptibles de développer une immunité, bien qu’elles aient tendance à moins d’anticorps que ceux qui se sentaient malades. Donc, pour certaines personnes, l’immunité naturelle peut être forte et durable.

Le problème est que tout le monde ne développera pas d’immunité après une infection par le SRAS-CoV-2. Jusqu’à neuf pour cent des personnes infectées n’ont pas anticorps détectables, et jusqu’à sept pour cent des personnes ne pas avoir de lymphocytes T qui reconnaissent le virus 30 jours après l’infection.

Pour les personnes qui développent une immunité, le force et durée de la protection peut varier beaucoup. Jusqu’à cinq pour cent des personnes peuvent perdent leur protection immunitaire dans quelques mois. Sans une forte défense immunitaire, ces personnes sont susceptibles d’être réinfectées par le coronavirus . Certains ont eu des deuxièmes épisodes de COVID-19 dès que un mois après leur première infection; et, bien que rares, certaines personnes ont été hospitalisé ou même décédé.

Une personne réinfectée peut également être en mesure de transmettre le coronavirus même sans se sentir malade. Cela pourrait mettre en danger les proches de la personne.

Et qu’en est-il des variantes? Jusqu’à présent, il n’y a pas de données concrètes sur le nouveau coronavirus variantes et immunité naturelle ou réinfection, mais il est certainement possible que l’immunité d’une infection ne soit pas aussi forte contre une infection par une variante différente.

La vaccination conduit à une protection fiable

Les vaccins COVID-19 génèrent à la fois réponses anticorps et lymphocytes T – mais c’est beaucoup plus fort et plus cohérent que l’immunité contre une infection naturelle. Une étude a révélé que quatre mois après avoir reçu leur première dose du vaccin Moderna, 100 pour cent des personnes testées avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2. C’est la période la plus longue qui ait été étudiée à ce jour. Dans une étude portant sur les vaccins Pfizer et Moderna, les niveaux d’anticorps étaient également beaucoup plus élevés chez les personnes vaccinées que chez celles qui avaient rrécupéré de l’infection.

Mieux encore, un étudier en Israël a montré que le vaccin Pfizer bloquait 90 pour cent des infections après les deux doses – même avec une variante présente dans la population. Et un diminution des infections signifie que les gens sont moins susceptibles de transmettre le virus aux personnes qui les entourent.

Les vaccins COVID-19 ne sont pas parfaits, mais ils produisent des réponses fortes en anticorps et en lymphocytes T qui offrent un moyen de protection plus sûr et plus fiable que l’immunité naturelle.

Infection et vaccination ensemble

Au message de mon amie, j’ai immédiatement répondu qu’elle devrait absolument se faire vacciner. Après avoir été vaccinée, mon amie pourrait être à l’aise en sachant qu’elle a une immunité efficace et durable et moins de chance de propager le coronavirus à ses amis et à sa famille.

Mais d’autres bonnes nouvelles sont apparues depuis que j’ai envoyé ce message. Une nouvelle étude a montré que la vaccination après l’infection produit six fois plus d’anticorps qu’un vaccin en lui-même. Cela ne veut pas dire que n’importe qui devrait essayer d’être infecté avant de se faire vacciner – l’immunité vaccinale seule est plus que suffisamment forte pour fournir une protection et les dangers d’un combat contre le COVID-19 l’emportent largement sur les avantages. Mais quand mon ami et les nombreux autres qui étaient déjà infectés recevront leurs vaccins, ils seront bien protégés.

L’immunité naturelle contre l’infection est tout simplement beaucoup trop peu fiable face à un virus aussi dévastateur. COVID-19 actuel les vaccins offrent une protection incroyablement forte et cohérente à la grande majorité des gens. Donc, pour toute personne éligible, même celles qui ont déjà eu une infection au SRAS-CoV-2, COVID-19 les vaccins offrent d’immenses avantages.

Jennifer T. Grier, professeure adjointe clinique d’immunologie, Université de Caroline du Sud

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

