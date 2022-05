Pourquoi devriez-vous effacer les cookies et le cache du navigateur sur votre mobile, et comment vous pouvez le faire

Partager

Nous vous expliquons pourquoi vous devez effacer les cookies et le cache du navigateur de votre smartphone Android et comment le faire dans trois des navigateurs les plus utilisés : Google Chrome, Samsung Internet et Mozilla Firefox.

Nous sommes sûrs que l’une des applications que vous utilisez le plus sur votre mobile Android est le navigateur web, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il est recommandé effacer les cookies et le cache du navigateur de temps en temps.

Pour cette raison, nous allons expliquer pourquoi vous devriez effacer les cookies et le cache du navigateur que vous utilisez régulièrement et comment vous pouvez le faire.

Pourquoi est-il conseillé de vider les cookies et le cache de votre navigateur Web mobile ?

Peu importe que vous utilisiez Google Chrome pour naviguer depuis votre smartphone ou l’un des deux autres navigateurs mobiles les plus utilisés, Samsung Internet et Mozilla Firefoxpuisque le problème est que l’un d’entre eux collecte et stocke des données chaque fois que vous naviguez sur Internet.

Ces données stockées par votre navigateur Web sont vos cookies, qui vous alertent qu’un site web suit votre activité, et votre cache et bien qu’ils puissent vous être utiles les pages Web que plus de visites chargent plus rapidement et pour accéder à vos comptes sur certaines plateformes sans avoir à ressaisir le mot de passe, la vérité est que toutes ces données sont stockées sur votre mobile occuper de l’espace de stockage et enregistrer des cookies qui suivent votre historique de navigation pour vous proposer des publicités personnalisées.

Par conséquent, vous devez effacer les cookies et le cache de votre navigateur Web afin que il fonctionne de manière plus efficace et stocke le moins de cookies de suivi possible.

Comment effacer les cookies et le cache dans Google Chrome, Samsung Internet et Mozilla Firefox

Une fois que nous vous avons déjà expliqué pourquoi vous devez supprimer les cookies et le cache de votre navigateur web, nous allons vous expliquer comment le faire dans le les trois navigateurs les plus utilisés sur Android : Google Chrome, Samsung Internet et Mozilla Firefox.

Google Chrome

Google Chrome est sans aucun doute le navigateur Web le plus utilisé sur Android, puisqu’il vient préinstallé sur tous les appareils équipés du système d’exploitation Googlemais il n’a toujours pas une fonction que l’on retrouve dans d’autres navigateurs plus axés sur la confidentialité : suppression automatique des données de navigation, des cookies et du cache.

Par conséquent, afin de supprimer toutes ces données dans Google Chrome vous devrez le faire manuellementen suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Chrome sur votre mobile Android

Accédez à son menu d’options en cliquant sur l’icône des trois points verticaux en haut à droite

Cliquez sur la rubrique Record

Une fois dans l’historique, cliquez sur le bouton Effacer les données de navigation…

Pour effacer l’historique, les cookies et les données mises en cache, sélectionner les trois options disponibles

Sélectionnez la période à partir de laquelle vous souhaitez supprimer les données (dernière minute, 7 jours, 4 semaines ou indéfiniment) et cliquez sur le bouton Suprimmer les données qui se trouve en bas de l’application

Internet Samsung

Si vous avez un Samsung Galaxy et que vous utilisez son navigateur natif, Samsung Internet, vous pouvez effacer les données de navigation, les cookies et le cache effectuer ces actions simples :

Ouvrez l’application Internet Samsung sur votre smartphone Android

Accédez à son menu d’options en cliquant sur l’icône des trois bandes horizontales située en bas à droite

Cliquez sur l’option Réglages

Une fois à l’intérieur, faites défiler vers le bas et cliquez sur la section Données personnelles de navigation

Cliquez ensuite sur l’option Supprimer les données de navigation

Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer (Historique de navigation, Cookies et données de site, Images et fichiers en cache, Mots de passe et Formulaires de saisie semi-automatique) et cliquez sur le bouton Suprimmer les données qui se trouve en bas de l’application

MozillaFirefox

Firefox, le logiciel de navigation gratuit développé par la Fondation Mozilla, est le seul des trois qui permet de automatiser la suppression des données de navigation, des cookies et du cache et supprimer d’autres données aux majors comme onglets ouverts, autorisations de site Web et même le dossier Téléchargements.

Ainsi, vous pouvez configurer Firefox pour que supprimer toutes les données de navigation à chaque fois que vous fermez l’application juste en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application Firefox sur votre terminal Android

Accédez à son menu d’options en cliquant sur l’icône des trois points verticaux en bas à droite

Cliquez sur l’option Réglages

Une fois à l’intérieur, faites défiler vers le bas et dans la section Confidentialité et sécurité cliquez sur l’option Effacer les données de navigation à la sortie

cliquez sur l’option Cliquez sur le commutateur en haut et sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer lorsque vous fermez Firefox (Ouvrir les onglets, Historique de navigation et données du site, Cookies, Images et fichiers en cache, Autorisations du site et Téléchargements)

D’autre part, si vous préférez supprimer toutes ces données manuellement Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Firefox sur votre terminal Android

Accédez à son menu d’options en cliquant sur l’icône des trois points verticaux en bas à droite

Cliquez sur l’option Réglages

Une fois à l’intérieur, faites défiler vers le bas et dans la section Confidentialité et sécurité cliquez sur l’option Effacer les données du navigateur

cliquez sur l’option Sélectionnez les données que vous souhaitez supprimer (onglets ouverts, historique de navigation et données de site, cookies, images et fichiers en cache, autorisations de site et téléchargements) et cliquez sur le bouton. Supprimer les données de navigation qui se trouve en bas de l’application



