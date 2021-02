Pourquoi Destiny: The Winx The Afterparty Saga n’est-il pas encore disponible sur Netflix?

Destination: La saga Winx elle s’est classée parmi les séries les plus regardées au monde sur Netflix dès sa première le 22 janvier. Les fans étaient impatients de la suite des six épisodes de la première saison et pour cela le service de streaming a lancé un spécial. Il s’agit de L’afterparty, un programme où les stars passeront en revue tout ce qui s’est passé et anticiperont ce qui est à venir. Quand ça sort?

Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt et Elisha Applebaum Ils sont confirmés pour participer et partager leurs expériences pendant le tournage de la série. En outre, La spéciale comprendra la présentation des scénaristes de la deuxième saison.

Quand Destiny: The Winx Saga The Afterparty est-il sorti et comment le regarder sur Netflix?

La date initiale du lancement était ce samedi 20 février. Cependant, de nombreux utilisateurs se sont plaints parce que ils ne pouvaient pas le lire dans l’application sur les téléviseurs et les ordinateurs. Oui, ils l’ont fait par les appareils mobiles via ce lien. La situation a irrité les fans qui veulent voir l’épisode sur grand écran.







Les comptes de fans en Argentine et au Brésil ont déclaré que l’épisode n’était pas encore prêt à être vu dans le catalogue Netflix. « Certaines personnes ont rapporté que le sort: The Winx Saga – The Afterparty special n’est pas encore disponible. Et d’autres, qu’ils n’ont que des sous-titres en anglais. Une erreur s’est peut-être produite et elle sera normalisée tout au long de la journée. », a publié le fan club brésilien.

Le mécontentement des fans de la série s’ajoute à celui qu’ils ont eu cette semaine quand le géant du streaming a annoncé la partie 2, mais a précisé que seulement à la fin de 2021 le tournage commencera. De cette façon, la suite de l’intrigue peut être vue à la mi-2022. Selon une enquête de Spoiler, le 70% attendront pour profiter de nouveaux épisodes, même si cela semble trop long.