Pourquoi des millions de personnes déposent une pétition contre la peine de 110 ans de prison d’un chauffeur de camion

Les appels se multiplient pour modifier la peine de 110 ans de prison infligée à un chauffeur de camion qui a causé un accident mortel près de Denver en 2019.

En raison des lois du Colorado qui obligent à purger des peines consécutives ou consécutives pour certains crimes, Rogel Aguilera-Mederos, 26 ans, a été condamné à 110 ans d’emprisonnement, après avoir été reconnu coupable de 27 chefs d’accusation par un jury en octobre. Il y a eu un contrecoup considérable, avec plus de 4,6 millions de personnes signant une pétition en ligne demandant au gouverneur Jared Polis d’accorder la clémence ou de commuer la peine.

Divers groupes et militants se réuniront mercredi au Capitole de l’État pour exhorter Polis à réduire la peine d’Aguilera-Mederos dès que possible et un procureur de district de l’État cherche à obtenir une audience pour déterminer si la peine doit rester intacte.

L’accident a touché 28 véhicules et tué quatre personnes, Doyle Harrison, 61 ans ; William Bailey, 67 ans ; Stanley Politano, 69 ans ; et Miguel Lamas Arrellano, 24 ans. Aguilera-Mederos a déclaré que ses freins avaient échoué, mais les procureurs ont déclaré qu’il aurait dû prendre des précautions pour éviter l’accident, notamment en se rendant sur une rampe de camions.

Aguilera-Mederos a déclaré devant le tribunal la semaine dernière qu’il était dévasté par ce qui s’était passé.

« J’aurais préféré que Dieu me prenne plutôt qu’eux », a-t-il déclaré en retenant ses larmes.

Des travailleurs évacuent les débris de l’Interstate 70 le 26 avril 2019 à Lakewood, Colorado, après le carambolage mortel impliquant le camion de Rogel Aguilera-Mederos. David Zalubowski / dossier AP

Aguilera-Mederos a été reconnu coupable de 27 chefs d’accusation en octobre et lors de sa condamnation, le juge a souligné la loi de l’État qui spécifie que chaque chef d’accusation doit être purgé consécutivement plutôt que simultanément, ce qui a entraîné une longue peine que même lui a estimé avoir été trop sévère.

« Si j’avais le pouvoir discrétionnaire, ce ne serait pas ma peine », a déclaré le juge A. Bruce Jones.

L’affaire a attiré l’attention de millions de personnes, dont des célébrités comme Kim Kardashian West, qui pensent que la peine est trop sévère. Même les familles des victimes se sont prononcées en faveur de sa modification.

« Je n’aurai pas mon père pour le reste de ma vie, mais j’espère que le fils de l’accusé pourra avoir son père pour le reste de sa vie », a déclaré une femme au tribunal.

Un porte-parole du gouverneur Polis a déclaré que son équipe juridique examine l’affaire et que le bureau fera une annonce une fois qu’il aura décidé d’une ligne de conduite.

En rapport: