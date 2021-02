Pourquoi des milliers de tortues ont été paralysées au large des côtes du Texas cette semaine

Cette semaine, des milliers de tortues de mer ont été paralysés dans les eaux glaciales le long de la côte du Texas pendant la tempête hivernale sans précédent qui a balayé le pays. En réponse, une petite armée de volontaires, dont beaucoup n’avaient ni électricité ni eau courante, est entrée en action pour sauver ces créatures en voie de disparition.

Alors, qu’est-ce qui a provoqué le gel de ces tortues marines?

Alors que les températures plongeaient dans une grande partie des États-Unis, les eaux généralement chaudes du golfe du Mexique ont également chuté. Pour les tortues marines, de telles gouttes peuvent être très risquées. Lorsque la température de l’eau tombe en dessous de 50 degrés Fahrenheit (10 degrés Celsius), les battements de cœur des tortues ralentissent, les paralysant efficacement. Les tortues étourdies par le froid perdent leur capacité à nager et à flotter à la surface. Ces tortues de mer étourdies par le froid sont menacées par les prédateurs, les collisions avec des bateaux et même la noyade, selon le Association nationale océanique et atmosphérique .

Il s’agit du plus grand événement d’étourdissement à froid aux États-Unis depuis que la NOAA a commencé à tenir des registres sur ces événements, Donna Shaver, coordinatrice du Sea Turtle Stranding and Salvage Network, a dit au National Geographic .

Vendredi 19 février, près de 7000 verts (Chelonia mydas), caouanne (Caretta caretta) et les tortues de mer Ridley de Kemp (Lepidochelys kempii) avait été sauvé le long de la côte du Texas. Environ 5 000 de ces sauvetages ont eu lieu le long de la pointe la plus méridionale de cette côte près de l’île South Padre. Les trois espèces sont répertoriées comme menacées ou en voie de disparition par le US Fish and Wildlife Service .

« Les tortues ont été surprises par le froid comme tout le monde », a déclaré à 45Secondes.fr Joseph Pechmann, herpétologue à la Western Carolina University.

Les tortues font généralement face à la baisse des températures en se déplaçant vers des eaux plus chaudes. Cependant, de nombreuses tortues de cette région y vivent toute l’année en raison du climat généralement doux; la température a tout simplement plongé trop rapidement pour qu’ils réagissent.

Pour sauver ces créatures en péril, une marine impromptue composée à la fois de bateaux privés et de navires de garde-chasse du Texas, principalement organisée par l’organisation à but non lucratif Sea Turtle, Inc, a passé la semaine à ramasser les reptiles froids et immobilisés de l’eau, tandis que d’autres volontaires peignaient les plages. pour les tortues qui avaient échoué.

Tout cela pendant une tempête hivernale qui a laissé de nombreux humains sans chaleur, électricité et eau courante.

Les tortues de mer en cale sèche sont sans danger pour le moment, mais ne peuvent être relâchées avant que les températures dans le golfe du Mexique n’atteignent 13 C (55 F). (Crédit d’image: Sanjuana Zavala / Sea Turtle, Inc)

Mais le vrai défi n’était pas de sauver les tortues; cela gardait un si grand nombre d’entre eux au chaud sur terre. À l’heure actuelle, un peu moins de 5 000 tortues de mer sont «en cale sèche» sur le sol du centre de réadaptation de Sea Turtle, Inc. et du centre de conventions de South Padre Island, selon Texas Monthly . Là, les tortues paralysées sont maintenues au chaud sur des bâches à l’intérieur d’installations alimentées par des générateurs donnés. Les photos montrent des milliers de tortues disposées sur un espace de la taille d’un terrain de football, ressemblant à des cailloux sur un lit de ruisseau sec. Wendy Knight, la directrice de Sea Turtle, Inc., dit à NPR que les tortues ne peuvent pas être relâchées avant que la température de l’eau n’atteigne au moins 55 F (13 C).

«C’est un effort communautaire énorme, énorme», a déclaré au Washington Post Gina McLellan, une bénévole qui a passé la semaine à transporter des tortues pour les mettre à l’abri dans sa propre voiture. « Avec ce genre d’événement, c’est une démonstration classique de l’humanité envers les animaux. »

