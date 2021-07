Pourquoi des études relient la perte d’euros de l’Angleterre à une augmentation de la violence domestique

Alors que les fans de football en Angleterre pleurent la défaite du pays à l’Euro 2020, leurs familles et leurs partenaires peuvent craindre la réaction à la défaite en dehors du terrain.

Des organisations caritatives à travers le Royaume-Uni ont mis en garde contre un possible pic d’incidents de violence domestique alors que l’Italie remportait la victoire sur l’équipe.

« Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort – pour les victimes de violence domestique, c’est souvent le cas », a averti le National Center for Domestic Violence (NCDV).

Les premières estimations suggèrent que la violence domestique a augmenté de 38% la nuit dernière après la perte.

La violence domestique augmente pendant les tournois de football.

Cette statistique préoccupe depuis longtemps les organisations qui luttent contre la violence domestique.

En 2018, pendant la Coupe du monde, le NCDV a publié une statistique choquante qui montre que les rapports de violence domestique augmentent de 26% lorsque l’équipe de football anglaise joue et de 38% lorsque l’équipe perd.

Une étude plus récente, publiée début juillet, va plus loin dans les statistiques en examinant les rapports de crimes à Manchester entre 2012 et 2019. L’étude corrèle ces rapports aux matchs joués par Manchester United et Manchester City.

L’étude a établi un lien entre des heures de coup d’envoi plus précoces et une augmentation de la violence domestique et a suivi la diminution des taux de violence pendant la durée des matchs avant d’augmenter régulièrement par la suite.

Les événements sportifs mondiaux entraînent une augmentation des violences domestiques.

Les statistiques choquantes ne sont pas exclusives à l’Angleterre, ni au football. La violence domestique augmente pendant la saison AFL en Australie.

Au Canada, les appels à une ligne d’assistance pour violence domestique en Alberta ont augmenté de 15 % chaque fois qu’une équipe locale jouait.

Pendant ce temps, une étude de 2011 portant sur 900 matchs de la NFL sur 11 ans a révélé que les signalements de violence domestique augmentaient de 10 % lorsqu’une équipe locale perdait.

Globalement, une victoire ou une défaite sportive peut créer une nuit de traumatisme et de peur dans les foyers de ces fervents fans.

Une augmentation du stress, de la rage et de la frustration sont en jeu dans ces incidents, mais la consommation excessive d’alcool est probablement l’un des facteurs de risque les plus dangereux.

La consultante en relations et experte en abus Rhoberta Shaler affirme que les émotions accrues des jeux de sport peuvent exacerber les tendances abusives.

« Les personnes qui sont violentes à la maison sont des chercheurs d’excitation à bien des égards. Les personnes ayant un niveau optimal d’excitation élevé ont tendance à afficher des comportements à risque. Par conséquent, rentrer à la maison après avoir regardé ou participé à un événement sportif (ou en regarder un à la maison) peut inciter les personnes ayant des tendances narcissiques ou antisociales à se sentir enhardies à transformer cette excitation et ses conséquences pour affecter négativement leurs partenaires, enfants, animaux de compagnie ou toute personne à proximité.

Elle ajoute que les agresseurs peuvent exercer un contrôle sur leur maison s’ils n’ont pas de contrôle sur le résultat de ces événements sportifs.

« Ils ne différencient pas leur source d’excitation et la transfèrent souvent dans une situation dans laquelle ils se sentent plus puissants. »

La British Beer and Pub Association a suggéré que près de 13 millions de pintes seraient vendues dimanche, avec 7,1 millions de pintes consommées pendant le match.

Ceci, ainsi que l’augmentation de la violence domestique, soulève des questions sur la culture et les comportements promus par les événements sportifs.

Les amateurs de sport sont encouragés à être passionnés à un degré extrême, l’hypermasculinité est également souvent au centre de ces sports.

Ces fans sont énervés tout au long des matchs, nourris d’alcool puis envoyés dans des maisons avec leurs partenaires vulnérables, leurs enfants ou d’autres membres de la famille.

Les femmes constituant la majorité des cas de violence domestique, le sport devient un espace dangereux pour les femmes sur et en dehors du terrain.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’abus ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide. Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, de ressources, de conseils juridiques et de liens pertinents, visitez la hotline nationale sur la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne parvenez pas à parler en toute sécurité, envoyez un SMS à LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous sur thehotline.org.

