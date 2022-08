L’ancienne star de la NBA, Dennis Rodman, a récemment annoncé qu’il se rendrait en Russie pour aider à plaider en faveur de la libération de la joueuse de la WNBA Brittney Griner après avoir affirmé qu’il entretenait une amitié amicale avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Dans une récente déclaration à NBC, Rodman a révélé qu’il avait reçu « l’autorisation d’aller en Russie » pour aider Griner, qui a été condamné à neuf ans de prison pour trafic de drogue en Russie au début du mois.

Alors que de nombreux experts, dont un haut responsable de l’administration Biden, mettent en garde contre le fait que Rodman se rende en Russie, affirmant que cela ferait plus de mal que de bien, Rodman entretient une relation relativement amicale avec Poutine, ainsi qu’avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Pourquoi Dennis Rodman est-il ami avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un ?

Rodman et Poutine semblent être amicaux depuis 2014 après que la star de la NBA se soit rendue à Moscou et ait plus tard qualifié Poutine de « cool ».

Rodman a également déclaré à NBC News qu’il connaissait « trop ​​bien » le président russe.

Parallèlement à l’amitié de Rodman avec Poutine, il est également resté proche du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Kim aurait été un passionné de basket-ball avec un certain intérêt pour les Chicago Bulls. Rodman, qui avait joué pour l’équipe de 1995 à 1998. Kim a ensuite invité Rodman à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, pour leur première rencontre en mars 2013.

Rodman a également été critiqué pour avoir serré Kim dans ses bras et dit au leader autoritaire : « Vous avez un ami pour la vie ».

Il n’a pas fallu longtemps avant que l’amitié improbable entre Rodman et Kim commence à s’épanouir. Le basketteur a continué à faire des voyages en Corée du Nord, parfois accompagné d’autres basketteurs, pour passer du temps avec Kim.

En 2014, Rodman s’est rendu en Russie et a chanté « Happy Birthday » à Kim sur le terrain de basket et a semblé s’incliner devant le leader nord-coréen.

Rodman avait également été un catalyseur pour la libération du missionnaire américain Kenneth Bae de l’emprisonnement en Corée du Nord.

« Kenneth Bae a fait une chose… Si vous comprenez ce que Kenneth Bae a fait. Comprenez-vous ce qu’il a fait dans ce pays ? Non, non, non, vous me dites, vous me dites. Pourquoi est-il retenu captif ici dans ce pays , pourquoi ? … J’adorerais en parler », a déclaré Rodman à CNN lorsqu’on lui a demandé s’il parlerait de la libération de Bae lors de discussions avec Kim.

Ses commentaires ont suscité une controverse, ce qui a conduit Rodman à s’excuser plus tard et à demander directement la libération de Bae, en écrivant: « Mon cher ami pour la vie, Marshall Kim Jong Un. »

Bien que Kim n’ait jamais répondu à la lettre de Rodman, Bae a été libéré plus tard dans la semaine après avoir été détenu pendant deux ans et a remercié Rodman pour son rôle en l’aidant à se libérer.

En 2018, Rodman était présent lors du sommet officiel entre l’ancien président Donald Trump et Kim, qui a eu lieu à Singapour. Bien que Rodman n’ait pas joué de rôle officiel dans le sommet, il a déclaré aux journalistes qu’il était « juste heureux d’en faire partie parce que je pense que je le mérite ».

Rodman a également déclaré en plaisantant à l’Associated Press, via ESPN, qu’il « devrait faire pression pour le prix Nobel de la paix. Au moins, donnez-m’en un morceau, quelque chose comme ça. Une mention honorable », pour son rôle dans la rencontre de Trump et Kim.

