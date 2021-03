Pourquoi Demi Lovato se présente comme pansexuel contre bisexuel est important

Demi Lovato est apparue sur le podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, et a promis son allégeance à la «mafia de l’alphabet».

Les deux ont discuté de l’enfance de Lovato en tant que chanteuse et interprète et de ses projets futurs d’élever ses propres enfants. Lovato lui a dit en ce moment qu’elle pensait qu’elle pourrait adopter, mais a précisé: « Je suis fiancée à un homme l’année dernière. Je pensais totalement que je serais mariée, peut-être enceinte maintenant. Et ce n’est pas le cas. »

«Je ne sais pas non plus si je vais finir avec un mec, donc je ne peux pas me voir peut-être même tomber enceinte», a-t-elle poursuivi. « Je suis si fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est que j’étais super enfermé. »

Rogan a clarifié en demandant si elle s’identifiait comme pansexuelle, et elle a répondu par l’affirmative, après s’être précédemment déclarée bisexuelle en 2017.

» un espace pour que la présentation et les identités de genre soient plus fluides. «

Le fluide, comme mentionné ci-dessus, est exactement ce que Lovato dit ressentir en ce moment.

«J’ai entendu quelqu’un appeler la communauté LGBTQIA + la mafia de l’alphabet», a-t-elle déclaré au comédien. « C’est ça! C’est ce que je fais. Je fais partie de la mafia de l’alphabet et je suis fier. »

Les deux ont plaisanté sur les nombreuses lettres de l’alphabet LGBTQIA +, avec Lovato en riant, « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement dire » queer « , vous tous? » (Heureusement, nous pouvons!)

Elle a dit à Rogan qu’elle se souvenait pour la première fois d’avoir réalisé qu’elle avait une attirance pour les femmes en regardant Sarah Michelle Gellar et Selma Blair s’embrasser dans le film de 1999 Intentions cruelles.

«J’étais comme, ‘Oh, j’aime ça’», a-t-elle dit. « Mais j’ai ressenti beaucoup de honte parce que grandir au Texas en tant que chrétien, c’est très mal vu. »

Lovato a ajouté: « Toute attirance que j’avais pour une femme à un jeune âge, je l’ai arrêtée avant même de me laisser traiter ce que je ressentais. »

Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, Lovato a expliqué que sa religion avait des ramifications au-delà de l’identité.

« Mis à part les normes de genre et les normes de sexualité, je me suis senti prisonnier de toute ma carrière et de mon enfance en grandissant dans le Sud en tant que chrétien. »

Lovato était auparavant fiancé à Max Ehrich. Les deux ont annulé les fiançailles en septembre, ce que Lovato a pris comme un signe qu’elle pouvait « vivre [her] vérité. »

«J’ai rencontré une fille et je me suis dit: ‘J’aime beaucoup plus ça.’ C’était mieux. C’était bien », a-t-elle dit à la bande dessinée.

Lovato a dit EW elle est « juste trop bizarre » pour devenir sérieuse avec un homme à ce stade.

«Peu importe si un drame se produit ou non, je suis trop gay pour épouser un homme en ce moment», a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si cela changera dans 10 ans et je ne sais pas si cela ne changera jamais, mais j’aime m’accepter. »

«J’ai toujours su que j’étais hella queer, mais je l’ai pleinement embrassé», a-t-elle déclaré au magazine.

Après sa surdose presque fatale en 2018, Lovato embrasse tous les vrais soi qu’elle ne s’est jamais permis dans le passé. En fait, à bien des égards, elle s’est retrouvée à faire du shopping d’identité.

«J’essayais différentes identités qui me semblaient authentiques mais qui n’étaient pas moi», a-t-elle dit Charme. «La pop star super féminine était une identité qui sonnait comme si elle allait et ressemblait à elle, alors je la mets comme si elle allait.»

Bravo à Lovato pour s’être retrouvée dans l’étreinte amoureuse de la mafia de l’alphabet.

Courtney Enlow est un écrivain et éditeur dont le travail a été publié à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9, et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.