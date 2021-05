Pourquoi Demi Lovato est devenu non binaire après s’être identifié comme étant des questions pansexuelles

Demi Lovato est sorti comme non binaire et a annoncé qu’ils «changeraient officiellement mes pronoms pour qu’ils / eux avancent».

Le chanteur a fait référence au «travail de guérison et d’auto-réflexion» qui a été impliqué dans leur voyage de coming-out et a déclaré que l’année et demie écoulée avait été un chapitre important de leur progrès.

«Je fais cela pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. S’il vous plaît, continuez à vivre dans vos vérités et sachez que j’envoie tellement d’amour à votre manière.

Demi Lovato utilisera leurs pronoms à l’avenir.

Lovato dit que leur choix de pronoms «représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre».

Leur coming out est une représentation importante de la fluidité du genre alors que nous avons observé la transition de Lovato à travers différentes étapes de leur expression de genre et de sexualité au cours de leur voyage pour vivre plus authentiquement.

Le chanteur est devenu de plus en plus ouvert sur sa place dans la communauté LGBTQ étant étiqueté comme bisexuel pendant des années avant de sortir comme pansexuel plus tôt cette année.

Maintenant, leur révélation sur leur identité de genre démontre une transition significative grâce aux identifiants LGBTQ.

Demi Lovato a été dit pour la première fois bisexuel depuis 2015.

Lovato n’a jamais officiellement révélé qu’ils étaient bisexuels, c’était plutôt une conclusion tirée de leurs déclarations sur leur sexualité.

En 2015, leur chanson «Cool For The Summer» a été qualifiée d’hymne bisexuel et Lovato a laissé entendre qu’ils étaient intéressés par «l’expérimentation» avec des partenaires de même sexe.

En 2017, ils ont parlé de sortir avec leurs parents et de «finir éventuellement avec une femme», mais encore une fois, ils ne se sont pas explicitement étiquetés comme bisexuels – mais certains ont supposé que leur discussion sur la sexualité dans les binaires de genre en était une confirmation.

Le coming-out de Lovato était à un moment où il y avait beaucoup moins de discussions autour de la pansexualité et de la fluidité du genre. Ils ont cependant déclaré qu’ils «étaient encore en train de comprendre», reflétant la réalité selon laquelle le coming out est tout aussi large que le genre et la sexualité.

Ils sont sortis comme pansexuels plus tôt cette année.

En mars 2021, Lovato a explicitement étiqueté leur sexualité pour la première fois lorsque Joe Rogan a demandé s’ils étaient pansexuels.

« Je suis tellement fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est que j’étais super enfermé », ont-ils dit.

Lovato a également expliqué comment leur éducation chrétienne les avait amenés à réprimer toute attraction en dehors de l’hétéronormativité.

J’ai ressenti beaucoup de honte parce que grandir au Texas en tant que chrétien, c’est très mal vu », a ajouté Lovato.« Toute attirance que j’avais pour une femme à un jeune âge, je la fermais avant même de me laisser traiter ce que j’étais sentiment. »

Lovato a déclaré qu’ils étaient devenus plus fluides dans leur identité cette année.

Plus tôt en mars 2021, Lovato avait mentionné qu’ils étaient sûrs de leur identité mais attendaient le bon moment pour la réclamer.

«J’utilise ce temps pour vraiment étudier et me renseigner sur mon parcours et ce que je me prépare à faire», ont-ils déclaré.

Dans cette déclaration, et dans leur entretien avec Rogan, Lovato est revenu au mot «queer» et a exprimé une sympathie pour lui comme identificateur.

«Quand j’ai commencé à vieillir, j’ai commencé à réaliser à quel point je suis queer», ont-ils dit. Le mot englobe tout genre ou identité sexuelle qui n’est pas strictement hétérosexuelle ou cisgenre.

Bien que cela ait été interprété comme une indication de leur sexualité, nous savons maintenant que Lovato a peut-être aussi fait un signe de tête à leur identité de genre.

La chanteuse a affiché une volonté de devenir de plus en plus fluide dans sa sexualité qui a abouti à une expression de genre qui défie les binaires.

S’il est important de distinguer que le genre et la sexualité sont deux entités distinctes et que toutes les personnes pansexuelles ne sont pas non binaires et vice versa, il est logique que le choix de Lovato de s’éduquer sur l’expression sexuelle fluide leur ait peut-être donné plus de liberté avec leur identité de genre.

Demi Lovato est une source indispensable de représentation non binaire.

Alors que Lovato a insisté sur le fait qu’ils ne «prétendent pas être un expert ou un porte-parole» sur l’identité de genre, leur coming out est symbolique.

Lovato a été d’une manière rafraîchissante ouverte sur leur identité à divers moments de leur vie, souvent alors que cette identité était encore en formation.

Leur histoire est une histoire pour ceux qui «sont encore en train de le découvrir» et une leçon pour ceux qui mettent des étiquettes sur les autres avant que quelqu’un ne s’étiquette.

