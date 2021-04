Pourquoi Deathstroke chasse-t-il Batman à la fin de la Justice League de Zack Snyder

Au moment où ça se termine, Justice League de Zack Snyder a présenté une foule de super-vilains dans de brefs camées, qui étaient à l’origine destinés à mettre en place de futurs films dérivés. L’un de ces méchants était le maître assassin Deathstroke, joué par Joe Manganiello, qui se présente brièvement pour parler à Lex Luthor à la fin du film. Dans une interview avec ComicBook.com, Manganiello a expliqué la trame de fond tragique de l’obsession de son personnage pour Batman.

« Vous pourriez un peu comme déduire de la scène de crédit de fin de Justice League appropriée. Slade est convoqué par Luthor, qui offre une offre de paix d’informations à Slade. Donc, fondamentalement: Slade a perdu son fils. Et il a blâmé Batman pour cela. Batman avait un Remettez-le. Et Luthor le convoque à son yacht. Et lui donne une information clé que l’identité secrète de Batman est Bruce Wayne. Alors maintenant, il lâche cette force imparable sur Gotham City et Bruce Wayne. «

Avant que le soi-disant «SnyderVerse» ne déraille en 2017 après la sortie de Zack Snyder de Ligue de justice, Ben Affleck était censé jouer, diriger et écrire un solo Homme chauve-souris film mettant en vedette Deathstroke comme le méchant principal. Dans le passé, Manganiello avait expliqué que le film aurait vu Deathstroke briser systématiquement les défenses de Bruce Wayne en détruisant tout, et tout le monde, qui lui est cher. L’acteur a décrit le projet maintenant abandonné comme un thriller psychologique en plus d’être un film d’action.

«Le film Batman allait être un peu similaire à ce genre de choses… Vous savez, imaginez si Le jeu de David Fincher était réel, vous savez? [Deathstroke] démantèle systématiquement la vie de Bruce et commence à assassiner toutes les personnes qui s’y trouvent. Détruit ses finances et le met simplement dans un coin … Mais c’était comme un vrai thriller psychologique et Deathstroke était un peu comme un méchant de film d’horreur, tu sais, comme un requin, un peu comme Jaws. «

Cela ressemble à celui d’Affleck Homme chauve-souris Le film avait le potentiel d’être quelque chose de vraiment sombre et spécial, que les fans du SnyderVerse auraient aimé regarder. Malheureusement, la mauvaise expérience d’Affleck sur les ensembles de Ligue de justice, associé aux problèmes personnels de l’acteur à cette époque, l’a incité à quitter le rôle de Batman, c’est à ce moment que Matt Reeves est intervenu pour faire sa version d’un Homme chauve-souris film avec Robert Pattinson.

Avec la restauration de Justice League de Zack Snyder, et Affleck a confirmé son retour au DCEU en tant que Batman pour une brève apparition dans le prochain solo Éclat film, les fans peuvent à nouveau espérer voir l’acteur Homme chauve-souris film un jour mettant en vedette le chevalier noir face à Deathstroke.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est maintenant en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets: Justice League, Streaming, Snyder Cut, HBO Max, Deathstroke