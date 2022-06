Pourquoi Deadpool 3 met si longtemps à se concrétiser

merveille

Deadpool 3 est un projet que Marvel compte bien finaliser, mais il n’est pas évident d’ajouter le personnage de Ryan Reynolds à la continuité du MCU.

Disney acquis Renard et avec cet achat la possibilité réelle que le X Men et les Les quatre Fantastiques arriver à Univers cinématographique Marvel dirigé par Kevin Feige. La famille composée de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm a son film projeté pour le futur, même Mr. Fantastic est apparu dans la suite de Docteur étrange. Alors que du monde de X Men ils planifient piscine morte 3 avec Ryan Reynolds.

Cependant, ce projet prend plus de temps que prévu, et les fans de Merc with a Mouth ont besoin de nouvelles concernant un film qui promet de garder le même ton que les deux précédents volets de la franchise, chose difficile à croire, vu le contexte. .dans lequel le personnage se déplacera une fois qu’il aura atteint le Univers cinématographique Marvel.

Deadpool 3 est en route

« Nous voulons que ce soit génial. Nous sommes tout le temps au labo à travailler dessus avec Ryan Reynolds, et nous nous amusons beaucoup. J’espère donc que cela se traduira et divertira le monde. C’est un mariage entre Fox et Disney, ce sont deux univers différents et ce n’est pas facile. Mais c’est un défi magnifique et il y a beaucoup de problèmes pour pouvoir fusionner ces mondes. Nous en profitons ! »a exprimé le scénariste de la bande Rhett Reese parlant avec La liste de lecture.

Ryan Reynolds ne cesse d’exprimer l’enthousiasme qu’il porte à ce nouveau projet de Mercenary Mouth au sein de la Univers cinématographique Marvel. Il a même tourné un clip avec l’un des personnages du MCU, Korg, qui fait partie de la franchise. Thor. Depuis lors, il y a eu peu de nouvelles sur piscine morte 3 mais l’interprète est très attaché à ce personnage.

La bonne nouvelle est que merveille avance petit à petit avec ce projet qui suscite tant d’enthousiasme dans le fandom de la marque. Ce qui est certain, c’est que piscine morte 3 n’atteindra pas le grand écran avant au moins 2024, ce qui signifie attendre longtemps les débuts de Wade Wilson dans le MCU, où beaucoup s’attendent à ce qu’il brise le quatrième murconservent le même niveau de violence et d’humour satirique qui le caractérisent.

