Pourquoi ‘Dawn of the Dead’ est toujours le meilleur film de Zack Snyder

17 ans se sont écoulés depuis la première de ‘Dawn of the Dead’ jusqu’à l’arrivée de ‘Army of the Dead’, le premier et (pour l’instant) dernier film réalisé par Zack Snyder. Il se trouve que dans les deux cas, il s’immerge dans le thème des zombies, mais pendant tout ce temps, il a eu le temps de tourner plusieurs longs métrages sans rien à voir avec ces créatures terrifiantes. Oui non plus son cinéma a de nouveau atteint l’excellent niveau de ses débuts.

Détesté par certains et aimé par d’autres, une chose incontestable dans le cinéma de Snyder est que vous pouvez dire qui est derrière les caméras, mais ce n’est pas toujours forcément une bonne chose, car parfois vous avez besoin d’un filtre – mais un bon, pas un motivé. un. pour les intérêts économiques – canaliser tout dans la meilleure direction possible. Dans le cas de « Dawn of the Dead », je suis clair qu’il y avait une conjonction d’éléments de sorte que c’est toujours le meilleur film de Snyder à ce jour.

Un merveilleux début

Le début de ‘Dawn of the dead’ est exemplaire à la fois pour présenter Ana, le personnage joué par Sarah Polley, comme pour ouvrir la voie face à l’explosion des morts-vivants. Un petit commentaire sur quelqu’un qui est hospitalisé pour une morsure suffit comme une avance avant que Snyder nous montre la vie quotidienne d’un couple dans un quartier résidentiel -très efficace ces clichés aériens de la situation- bénéficiant d’une petite dose de mérité Je me repose pendant que tout se dégrade sans que vous vous en rendiez compte. Le monde extérieur n’existe tout simplement pas à ces moments-là pour eux.

À peine dix minutes sont nécessaires pour que tout saute dans les airs de manière décalée, d’abord avec un point de vue plus intime mais non moins viscéral pour que plus tard cette normalité paisible de votre quartier ait explosé et que personne ne sache très bien ce que c’est. la bonne chose à faire. Snyder sait à tout moment quand rehausser l’intensité, mais aussi laisser la composante la plus humaine du scénario signé par James Gunn respirez suffisamment pour que le spectateur s’implique davantage dans ce qui se passe.

En seulement 10 minutes, nous sommes déjà plongés dans un cauchemar de zombies dans lequel personne ne sait trop quoi faire avant que Snyder ne montre pour la première fois l’un de ses plus grands talents: les séquences de générique d’ouverture. Dans ce cas, il sert à influencer le manque d’explications de ce qui est arrivé au rythme de ‘The Man Comes Around’ par Johnny cash pour créer l’ambiance nécessaire de désolation et de manque de contrôle avant que la véritable histoire de «Dawn of the Dead» ne commence.

Un développement aux idées claires





De là, nous apprenons progressivement à connaître le reste des protagonistes. Lentement mais sûrement faire avancer l’histoire en parallèle jusqu’à ce que le supermarché devienne le dernier fort contre le cauchemar extérieur. Snyder ne néglige à aucun moment la possibilité de doter vigueur visuelle incontestable des images, mais il compte pour cela un matériau de base suffisamment précis pour qu’aucun moment ne soit un exercice d’affichage personnel inutile.

Là, il est vrai qu’il y a peut-être un excès de personnages, puisque certains finissent plus par être réduits au rôle qu’ils peuvent jouer lorsque le moment de morts plus «cool» arrive, mais même ceux-ci ne se sentent pas vides ou remplis. Bien sûr, des problèmes surviennent régulièrement pour que l’intensité dramatique ne diminue jamais, mais «Dawn of the Dead» a également le temps de ne pas déshumaniser ses personnages. Là peut-être le plus grand atout est le personnage d’Andy, dont vous pouvez voir l’histoire développée dans un extra juteux inclus sur le DVD du film mais incompréhensiblement absent sur le blu-ray.

De cette façon, ce qui était initialement construit plus comme un film d’action avec des éléments de film d’horreur cède la place à une approche quelque peu différente de l’arrivée au centre commercial. Bien sûr, il le fait en coulant au lieu qu’il y ait une sorte de coupure brusque, laissant place à certains éléments peut-être plus caractéristiques de l’univers du jeu vidéo, limitant dans une certaine mesure les explosions de violence – majeures dans le montage du réalisateur – à donner chemin vers une histoire plus proche d’une histoire de recherche de rédemption dans un décor impossible. Tout ça sans que l’adrénaline ne baisse jamais.

Tout s’additionne





Là, il est frappant que le scénario de Gunn ait des thèmes récurrents dans le cinéma de Snyder tels que tout ce qui concerne le poids de la paternité ou de la maternité, quelque chose ici montré plus directement dans les personnages secondaires, mais on pourrait également faire valoir qu’il se produit quelque chose de similaire entre les personnages de Jake Weber et Poller au lieu d’opter pour une sous-intrigue romantique impossible dans les conditions posées par «Dawn of the Dead».

Et c’est que l’apport du casting est également essentiel car on y retrouve ce merveilleux équilibre qui définit le film à tout moment. Il n’y a pas une seule star parmi ses acteurs, mais il y a d’innombrables visages plus ou moins connus du public qui savent s’adapter à merveille à ce que le film exige d’eux. De plus, leurs motivations sont bien décrites et ils savent comment fermer les arcs dramatiques de ceux qui en ont un. Bien sûr, ce serait injuste non se démarquer un peu au-dessus des autres à Polley, une actrice que j’ai été surprise à l’époque de voir dans un film de ces caractéristiques et qui supporte le poids dramatique principal avec une merveilleuse solvabilité.

De toute évidence, le traitement de la violence est une autre des clés de «Dawn of the Dead». Ici, Snyder se complaît beaucoup moins avec ces créatures que dans « Army of the Dead », car ici il n’y a pas d’intention comique, mais une détermination absolue quand il s’agit de voir ces créatures comment une sorte de perversion de ce qu’ils étaient en tant que personnes. Ce qui se rapproche le plus de la réalisation de l’un d’entre eux est le résultat de cette camaraderie qui naît avec Andy lorsqu’il s’agit de liquider certains zombies un peu comme un passe-temps, mais aussi comme un soulagement de voir que le temps passe et que rien ne change vraiment.

DAWN OF THE DEAD – ÉDITION HORIZONTALE (BD) [Blu-ray]

Et ‘Dawn of the Dead’ réalise tout cela sans se limiter à être l’esclave du film original de George A. Romero. Bien sûr, il y a un terrain d’entente, mais le film de Snyder sait comment trouver sa propre voix pour devenir l’un des meilleurs films de zombies de tous les temps.

En bref





Ce que je sais clairement, c’est que «Dawn of the Dead» est le résultat d’un effort conjoint dans lequel tous ceux qui sont impliqués semblent être très clairs sur ce qui doit être apporté pour que tout se déroule dans la direction souhaitée. Ici, il n’y a pas de KO ou de tangentes inutiles, et pour cette raison, peu importe le nombre de fois que vous le voyez, car vous l’apprécierez toujours autant que la première fois. Aucun autre film de Snyder ne puis-je dire la même chose.