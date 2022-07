Pourquoi David Harbour pensait que « Stranger Things » serait annulé après la saison 1

L’acteur David Harbour joue un rôle important danschoses étranges» en incarnant Jim Hopper, un chef de la police de Hawkings qui, comme plusieurs des enfants protagonistes, s’implique d’une manière ou d’une autre avec tout ce qui se passe de paranormal dans les chapitres.

Bien qu’il soit maintenant difficile d’imaginer Netflix sans cette production et toutes ses saisons à venir, au début tout était très incertain, même pour les producteurs et les acteurs, qui craignaient un éventuel échec si le public ne donnait pas une bonne acceptation et, évidemment, Le port n’a pas fait exception.

Heureusement pour chacun de ceux qui rendent cette histoire possible, « Stranger Things » a non seulement laissé de bonnes critiques, mais est également devenue l’une des principales séries produites et diffusées par le réseau de streaming dans toute son histoire, battant des records qui signifiaient également un succès économique pour toutes les parties impliquées.

L’acteur David Harbour dans le rôle de Jim Hopper lors de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

DAVID HARBOUR PENSAIT QU’ILS ALLAIT ANNULER « STRANGER THINGS » APRÈS LA PREMIÈRE SAISON

Pour continuer la promotion de la série, l’analyse et la découverte d’anecdotes et de détails, David Harbour a accordé une interview à « The One Show » de la BBC, dans laquelle divers sujets sur la production Netflix ont été abordés.

À un moment donné, l’acteur de 47 ans a été honnête avec toutes les personnes présentes et a révélé qu’au milieu de l’enregistrement de la première saison, il pensait que la série serait un échec total et qu’elle serait annulée.

C’est pourquoi il était clair dans son esprit qu’il n’y aurait pas de deuxième saison. Cependant, les résultats de « Stranger Things » étaient totalement différents et le travail est maintenant en cours sur la cinquième partie de l’histoire.

POURQUOI DAVID HARBOUR A-T-IL PENSÉ QUE « STRANGER THINGS » ALLAIT ÊTRE ANNULÉ ?

Dans l’interview susmentionnée, Harbour a révélé qu’il avait peur car il pensait que la série serait annulée, car, selon lui, les épisodes seraient vus par un petit nombre de téléspectateurs.

« À mi-parcours, je me souviens que mon coiffeur est venu me voir et m’a dit que ça n’allait pas marcher. Quand nous avons fini, je pensais que nous n’allions pas avoir de deuxième saison et que nous serions la première émission Netflix sans deuxième saison. Je pensais que personne ne le verrait et que nous serions une catastrophe.a fait valoir l’acteur.