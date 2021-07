Daniel Radcliffe Oui Elijah Wood ont tellement en commun que il est impossible de ne pas les confondre. Tous deux sont devenus célèbres en tant que jeunes acteurs, ont joué dans des sagas de films fantastiques et ont attiré des millions de fans à travers le monde. Cependant, à la star de Harry Potter il n’aime pas tellement la comparaison et a même avoué que cela le dérangeait. Parce que?

Comme si cela ne suffisait pas, les artistes ont des similitudes physiques indéniables : ils sont tous les deux blancs, maigres et aux yeux clairs. En raison de la ressemblance, Radcliffe a été consulté et en plus de révéler une anecdote amusante, a reconnu que il n’était pas toujours aussi heureux avec comparaison. Même quand j’étais gosse.

Daniel Radcliffe et Elijah Wood (Getty)



Pourquoi Daniel Radcliffe a pris la peine d’être confondu avec Elijah Wood

« Ça ne m’offense pas, mais ils m’ont confondu avec lui quand il avait la vingtaine alors que j’avais 13 ans »a-t-il déclaré en riant lors d’une interview avec la BBC. Il y a une différence d’âge considérable entre les deux : Wood a actuellement 40 ans, tandis que l’interprète d’Harry Potter fête ses 32 ans ce vendredi.

Ce n’était pas la dernière fois que les acteurs parlaient de leur ressemblance. Esquire les a réunis dans une note plus tôt dans l’année et ils ont partagé des anecdotes hilarantes à ce sujet. « Bien que nous soyons tous les deux petits, pâles, aux yeux bleus et aux cheveux bruns, je dirais que nous ne nous ressemblons pas beaucoup. Mais l’idée de nous est exactement la même… Quand les gens me disent quelque chose sur Le Seigneur de les Anneaux ! , je dis littéralement : non, l’autre », a exprimé Daniel.

De plus, Radcliffe s’est souvenu d’une drôle d’expérience qu’il a eue sur un tapis rouge au Japon : un fan voulait qu’il lui donne un autographe sur une photo d’Elie et de l’acteur, car il n’y avait aucun moyen d’expliquer le malentendu par la langue, a signé le photo en mettant « Je ne suis pas Elijah Wood. J’adore Daniel Radcliffe ‘ ».