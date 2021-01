Pourquoi Cyberpunk a perdu près de 80% des joueurs Steam en 2077

Tandis que Cyberpunk 2077 au début avec un nombre impressionnant de 13 millions d’exemplaires vendus brillant ou fabuleux 8 millions d’unités pré-commandées, a également rendu le jeu plus nombreux à cause de cela Bugs, problèmes et problèmes de performances généraux conscient de soi.

Il y avait donc de nombreuses versions des consoles de dernière génération Xbox One et PS4 notamment Retours et remboursements. C’est allé si loin que Sony a finalement obtenu le jeu banni du PlayStation Store. Maintenant, les joueurs sur PC semblent perdre leur intérêt pour le RPG d’action alors que les chiffres diminuent.

De moins en moins de joueurs Steam jouent à Cyberpunk 2077

Bien que la version PC de «Cyberpunk 2077» soit probablement la sans erreur c’est que de moins en moins de joueurs semblent passer du temps dans le jeu de rôle. Et cela bien que sur le début un million de joueurs le titre sur Numéro 1 sur les graphiques Steam de la plupart des utilisateurs actifs simultanément catapultés et les commentaires sur la plate-forme Valve à plus de 300000 évaluations de joueurs est extrêmement positif.

Le battage médiatique semble maintenant s’estomper progressivement, cependant, et la fin des jours de congé de beaucoup de gens qui travaillent fait le reste pour réduire le nombre de joueurs. 79 pour cent a diminué à mesure que le site GitHyp spectacles:

© GitHyp

Qu’est-ce qui conduit aux nombres inférieurs? En plus de la fin des vacances et de certains utilisateurs qui préfèrent encore Correctifs de correction de bogues ou la DLC à venir attendez, il y a évidemment une raison très simple à la baisse du nombre de joueurs: Beaucoup ont simplement joué à Cyberpunk 2077 dans la mesure du possible.

le Récréation du jeu dystopique est plus court que celui de The Witcher 3 et le fait que de nombreux joueurs aient commencé tôt à jouer au jeu conduit naturellement les premiers débutants à terminer le jeu.

The Witcher 3 n’a connu cette baisse qu’après 3 mois

Si vous comparez ces chiffres avec « The Witcher 3 », vous constaterez qu’une telle baisse n’est qu’ici après trois mois a eu lieu. Cependant, Wild Hunt avait également moins de joueurs dès le départ à enregistrer et pas de battage publicitaire comparable savoir à l’avance.

À quelle hauteur ils Taux de retour le joueur est quand le pour Janvier et février ont annoncé des correctifs majeurs ou la extensions gratuites sont apparus reste à voir. À ce stade, cependant, la baisse des nombres semble parfaitement normale pour un jeu de ce genre et pas seulement pour cela. autres facteurs vivement débattus être dû.

