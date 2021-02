Pourquoi COVID-19 se propage plus facilement que le SRAS

Le COVID-19 a causé des millions de maladies de plus que son prédécesseur, le SRAS, même si les deux maladies sont causées par des coronavirus similaires. Maintenant, une nouvelle étude suggère une des raisons pour lesquelles le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, est beaucoup plus transmissible que le SRAS-CoV-1, qui cause le SRAS.

Les chercheurs de l’étude se sont concentrés sur la protéine de pointe, la structure qui permet coronavirus pour se lier aux cellules humaines et y pénétrer. Avant que l’un ou l’autre des coronavirus ne se lie, il fait passer sa protéine de pointe d’un état «inactif» à un état «actif».

Des simulations moléculaires de ces deux coronavirus suggèrent que le SRAS-CoV-2 peut plus facilement rester à l’état actif et conserver cette position; tandis que le SRAS-CoV-1 alterne rapidement entre les deux états, ce qui lui laisse moins de temps pour se lier aux cellules.

«Nous avons découvert dans ces simulations que le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2 ont des façons complètement différentes de changer de forme, et à des échelles de temps différentes», a étudié l’auteur principal Mahmoud Moradi, professeur adjoint de chimie physique et biochimie à l’Université. de l’Arkansas, dit dans un communiqué . « Le SARS-CoV-1 se déplace plus rapidement, il s’active et se désactive, ce qui ne lui laisse pas autant de temps pour coller à la cellule humaine car il n’est pas aussi stable. Le SARS-CoV-2, par contre, est stable et prêt d’attaquer », a déclaré Moradi, qui présentera les résultats, qui ne sont pas encore évalués par des pairs, jeudi 25 février lors de la 65e réunion annuelle de la Société de biophysique, qui se tient pratiquement cette semaine.

Une illustration de la protéine de pointe pour le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2. Une nouvelle étude révèle que le SRAS-CoV-2 est plus stable en position active «haute» que le SRAS-CoV-1; ce dernier alterne rapidement entre la position «basse» active et inactive. (Crédit d’image: Image fournie par Mahmoud Moradi.)

Dans l’année qui a suivi l’apparition du SRAS-CoV-2, il a infecté plus de 112 millions de personnes dans le monde et continue de se propager. En revanche, le SRAS a causé un peu plus de 8000 maladies lors d’une épidémie en 2003, mais il a été contenu avant de se propager davantage, les derniers cas étant signalés en 2004, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes .

Alors que de nombreuses études se sont concentrées sur la liaison de la protéine de pointe aux cellules humaines, relativement peu ont examiné la transition de la protéine de pointe entre les états actif et inactif.

Sur la base des résultats de la nouvelle étude, «nous émettons l’hypothèse que la plus grande propension de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 à rester dans la conformation active contribue à la transmissibilité plus élevée du SRAS-CoV-2 par rapport au SRAS-CoV-1», les chercheurs ont écrit dans leur article, qui a été publié dans la base de données de pré-impression bioRxiv .

Les résultats suggèrent également qu’une région à l’extrémité de la protéine de pointe, connue sous le nom de domaine N-terminal (NTD), aide à stabiliser la protéine de pointe. Le domaine N-terminal n’a pas reçu beaucoup d’attention de la part des chercheurs car il ne se lie pas directement aux cellules humaines. Mais la NTD semble être impliquée dans la transition de la protéine de pointe de l’état inactif à l’état actif, et des mutations dans la région pourraient donc affecter la transmissibilité, ont déclaré les chercheurs.

Les résultats peuvent également avoir des implications pour les traitements futurs du COVID-19. « Nous pourrions concevoir des thérapies qui modifient la dynamique [of the spike protein] et rendre l’état inactif plus stable, favorisant ainsi la désactivation du SARS-CoV-2. C’est une stratégie qui n’a pas encore été adoptée », a déclaré Moradi dans le communiqué.

