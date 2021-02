Pourquoi Clubhouse est uniquement sur iPhone et non sur Android (pour le moment)

La Réseau social Voix Clubhouse est sur le point de devenir le phénomène du moment: basé entièrement sur l’audio en direct, il représente quelque chose de nouveau en ligne et pour cette raison, il excite les membres et intrigue ceux qui ne sont pas encore inscrits. Malheureusement, la plate-forme est encore en développement et pour cette raison l’accès n’est pas gratuit: en plus d’un système d’invitation qui supprime de nombreux participants potentiels, l’application est disponible pour le moment. uniquement pour les systèmes d’exploitation iOS et iPadOS, et donc uniquement pour iPhone et iPad.

Parce que Clubhouse ne peut être utilisé que sur iPhone et iPad

Les limitations imposées par les développeurs à l’accès à Clubhouse jouent un rôle important dans le bouche à oreille entourant la plate-forme, mais elles ne sont pas seulement une action marketing. Développer une application pour un type de téléphone particulier signifie pouvoir optimiser sans se soucier immédiatement de la façon dont il pourrait se comporter sur d’autres appareils qui ont différents composants à l’intérieur. De ce point de vue, les iPhones sont une garantie: les composants qu’ils contiennent varient dans des limites définies et sont surtout gérés par un système d’exploitation qui n’est pas soumis à des modifications de la part des différents fabricants comme c’est le cas avec Android: créez un système de communication en temps réel sans saute dans les connexions et avec un son bien défini, c’est en bref plus facile, en travaillant sur un nombre limité de variables.

En se concentrant sur les iPhones, les développeurs de Clubhouse ont également la certitude relative que tous les utilisateurs ont installé sur l’appareil la dernière ou l’une des dernières versions du système d’exploitation iOS: le système de mise à jour des produits Apple – pour les mêmes raisons énumérées ci-dessus – est en fait plus efficace que celui qui sous-tend l’ensemble de la gamme d’appareils Android, produits et personnalisés par des centaines de fabricants. La recherche de bugs à un moment crucial comme le lancement sera donc moins complexe à réaliser.

L’arrivée sur Android

Cela ne veut pas dire qu’une version de Clubhouse pour Android n’arrivera jamais; pour grandir et devenir rentable la plateforme il a besoin des milliards d’utilisateurs potentiels qui préfèrent le système d’exploitation Google à celui d’Apple. Tout simplement, les développeurs affinent le code de base de l’application et l’infrastructure sur laquelle la plate-forme est construite avant de tout intégrer dans l’écosystème plus complexe des produits Android. Cependant, une prévision sur le timing à faire est impossible: les fonds sont là (grâce au capital d’investisseurs externes, Clubhouse a récemment été évalué à un milliard de dollars), mais un calendrier précis sur l’avenir de l’application n’a pas encore été rendu public.

