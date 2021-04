Pourquoi Chris Evans a-t-il quitté Marvel?

Avec Robert Downey Jr, Chris Evans est devenu l’un des acteurs les plus emblématiques de Marvel. Son passage dans la franchise, où il a longtemps donné vie à Steve Rogers, c’est-à-dire Captain America, a été la cause de son succès et de sa renommée mondiale.

Cependant, le rôle de Chris Evans En tant que Captain America, être le premier Avenger a pris fin, au grand dam des fans dans Avengers: Fin de partie. Est-ce que, une fois la grande bataille terminée, Steve est apparu comme le vieil homme qu’il aurait dû, avec une décision déjà prise: retourner à son époque pour pouvoir mourir aux côtés de son grand amour, Peggy Carter.

Chris Evans ne s’est plus habillé comme Captain America. Photo: (IMDB)



À tel point que, depuis 2019, le vrai Cap n’a été revu à travers aucune des créations de Marvel. Autrement dit, c’était la fin définitive d’Evans en tant que sentinelle de la liberté dans le plus grand studio d’Hollywood, au-delà du fait qu’il y en a maintenant d’autres comme John Walker dans The Falcon et The Winter Soldier, l’acteur original ne s’est pas habillé à nouveau avec le costume bleu.

Bref, après trois ans, la vraie raison pour laquelle Chris Evans disparu du MCU. Le fait est que, maintenant, à la fin de la phase à laquelle il a participé, il a dû laisser de l’espace pour d’autres personnages qui sont des symboles aux États-Unis.

Avec la première de WandaVisión, la phase quatre de Marvel a commencé et avec elle, les multivers ont été activés. Et, pour cette raison même, la voie a été ouverte aux nouveaux Captains America qui ont les mêmes valeurs que le vrai et qui lancent un appel à l’inclusion du MCU, en particulier dans les périodes de discrimination que nous vivons aujourd’hui.

Qui sont les nouveaux Captain America?

Les États-Unis de Captain America:

C’est un volume qui sortira le 2 juillet où Marvel donne la priorité à l’inclusion et met en vedette une femme afro-américaine. Contre tous les stéréotypes, Mohale Nashigo et Natacha Bustos ont donné vie à Nichelle Wright, l’héroïne qui héritera du véritable héritage de Rogers.

Nichelle Wright. Photo: (Marvel)



« Ce que je peux dire à propos de Nichelle, c’est qu’elle travaille 24 heures sur 24 pour apporter des changements à un monde où elle se sent vaincue.Dit Nashigo. Et, de la même manière, Bustos a ajouté: «C’est l’un des personnages que je suis le plus fier d’avoir conçu, pour tout ce qu’il représente et signifie pour la communauté».

Aaron Fischer:

C’est un jeune Captain America, le premier à être libéré pour commémorer les 80 ans du super-héros, qui fait également partie de la communauté LGBTQ +. Mais, pour mieux le connaître, l’un de ses créateurs, Joshua Trujillo, a commenté que « représente les opprimés et les oubliés». En outre, il a ajouté: «J’espère que sa première histoire résonne avec les lecteurs et qu’elle contribue à inspirer la prochaine génération de héros.».

Aaron Fischer. Photo: (IMDB)



Maintenant, la vraie question est, comme il y avait la possibilité d’un « spider see » dans Spiderman: pas de retour à la maison, Le jour viendra-t-il un jour où Chris Evans acceptera de revenir en camée pour un « Cap Verse »? Pour l’instant, on ne peut que s’y attendre.