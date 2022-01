Pourquoi choisir un poêle à bois pour chauffer sa maison ?

Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants se lancent dans l’installation d’un poêle à bois pour chauffer leur domicile. En effet, se chauffer grâce à un poêle à bois est une solution que l’on retrouve désormais régulièrement dans les nouveaux logements et qui repose sur la combustion du bois. Par l’utilisation de cette méthode, vous profiterez d’une énergie fournie par un combustible renouvelable et moins agressif pour l’environnement contrairement aux poêles à pétrole. Afin de chauffer votre habitation avec un équipement performant, le poêle à bois s’impose parmi les nombreuses solutions possibles pour un chauffage plus économique et plus écologique chez vous. Si vous décidez de vous lancer dans ce type d’aménagement, retrouvez dès maintenant un large choix de poêle à bois chez Poêle Discount avec une installation rapide et à des prix abordables.

Comment fonctionnent les poêles à bois ?

Un poêle à bois est un système de chauffage décentralisé qui fonctionne par le biais d’une chambre de combustion qui, elle-même, est alimentée par des combustibles en bois dans le but de créer une source de chaleur. Vous pouvez retrouver deux types de poêles à bois : le poêle à bûches et celui à granulés de bois. Par ces deux options, la chaleur va ainsi se dégager lors de la combustion et se répandre dans votre habitation par convection ou par rayonnement. Ces deux méthodes de chauffage se démarquent par la façon dont la chaleur va prendre place dans l’espace de votre domicile.

Le chauffage par rayonnement : la chaleur va se dégager plus lentement que la chaleur par convection en raison de la structure métallique de votre poêle et par sa composition métallique. C’est une chaleur qui se dirige majoritairement vers les murs de la pièce et qui offre une homogénéité de la température pour un confort optimal.

Le chauffage par convection : on parle du déplacement naturel de la chaleur vers le plafond. Lorsque le poêle à bois est équipé d’un ventilateur, l’air chaud va avoir tendance à se déplacer vers le haut, et ainsi diffuse une chaleur constamment en mouvement dans vos espaces.

Quels sont les avantages d’un poêle à bois ?

Avec son installation ergonomique et simple d’utilisation, le poêle à bois possède de multiples avantages à vous offrir. Par son fonctionnement et ses combustibles utilisés, il vous permettra de bénéficier d’un chauffage performant en toutes circonstances.

Un équipement performant sur le long terme

Qu’il fonctionne aux granulés à bois ou aux bûches, le poêle à bois est un outil qui offre une facilité d’utilisation et qui demande peu d’efforts à l’allumage. Il se démarque aisément de ses autres concurrents sur le marché par sa simplicité d’entretien avec seulement un ou deux ramonages maximum dans l’année, contrairement aux chaudières qui ont besoin d’un nettoyage régulier. On déplore avec son utilisation très peu de problèmes techniques, ce qui fait du poêle à bois un équipement performant, et cela, pour plusieurs années.

Des économies d’énergie tout au long de l’année

À l’époque actuelle, le bois reste le combustible le moins cher sur le marché et permet de bénéficier d’un chauffage à bas prix. Avec l’installation d’un poêle à bois chez vous, vous profiterez d’une chaleur constante qui vous coutera deux fois moins cher sur l’année qu’un chauffage électrique ou à gaz. Ainsi, chauffer votre domicile au bois est une véritable économie d’argent et d’énergie avec un combustible qui bénéficie de ressources abondantes et sans risque de pénurie.

Le poêle à bois : un chauffage qui respecte l’environnement

Le bois faisant partie des énergies renouvelables les plus importantes sur le marché, il ne s’épuise pas de la même manière que les énergies fossiles. Ainsi, les bûches ou le bois sous forme de granulés sont une solution écologique afin d’alimenter votre poêle à bois. Lorsqu’il est en fonctionnement, celui-ci va émettre une quantité importante de CO₂ qui elle-même finira par être absorbée par la végétation. Par conséquent, vous profiterez d’un système de chauffage efficace et dans le respect de l’environnement.

Découvrez une large gamme de poêle à bois chez Poêle Discount

Que vous recherchiez un poêle à bois design, un poêle à bois suspendu ou encore un poêle à bois rétro, sur le marché actuel des poêles à bois, Poêle Discount s’impose comme une véritable référence dans ce secteur. Société française, elle dispose d’un large éventail de poêles à bois dans le but d’équiper votre logement avec un modèle qui répondra à tous vos besoins. En optant pour un poêle à bois, vous êtes certain de profiter d’un système de chauffage économique et écologique pour votre domicile.

Quel que soit le type d’installation de chauffage dont vous souhaitez bénéficier chez vous, Poêle Discount s’engage à répondre efficacement à votre demande et trouver une solution de qualité qui correspondra parfaitement à vos envies. Avec la possibilité de livrer rapidement en France et en Belgique, Poêle Discount se propose comme une excellente solution si vous optez pour un système de chauffage performant et moins polluant dans votre logement.