Pourquoi Charlyne Yi dit que Seth Rogen a rendu possible l’inconduite sexuelle présumée de James Franco

L’actrice Charlyne Yi a appelé James Franco pour ce qu’elle appelle son comportement «prédateur» et «toxique» sur le tournage de «The Disaster Artist».

Elle a également accusé Seth Rogen d’avoir «permis» à son ami et collaborateur fréquent, exigeant que les acteurs commencent à assumer la responsabilité de leur perpétration d’abus sexuels à Hollywood.

Quelles sont les allégations dont Charlyne Yi veut que James Franco rende des comptes?

Yi a révélé qu’elle avait tenté de rompre son contrat sur le film après avoir appris les allégations d’inconduite formulées contre Franco à l’époque.

Franco a été fréquemment accusé d’abus sexuels remontant à 2014 après qu’une jeune fille de 17 ans ait partagé des captures d’écran de l’acteur, alors âgé de 35 ans, tentant de rencontrer l’enfant dans une chambre d’hôtel.

Franco a affirmé plus tard qu’il avait agi comme «un gentleman».

En 2018, cinq femmes ont allégué que Franco les avait agressées sexuellement alors qu’elles suivaient des cours de théâtre dans son Studio 4, aujourd’hui disparu.

Dans une affaire qui a été réglée à l’amiable en février 2021, les victimes ont allégué que Franco avait utilisé les cours pour «créer un pipeline de jeunes femmes soumises à son exploitation sexuelle personnelle et professionnelle au nom de l’éducation».

Les femmes ont affirmé que Franco ferait pression sur les étudiants pour qu’ils exécutent des scènes de sexe et enlèvent les gardes en plastique destinés à couvrir leurs vagins sans leur consentement.

Et pourquoi Yi exige-t-il que Seth Rogan assume également la responsabilité d’avoir permis à Franco?

Dans une série de publications sur Instagram, Yi a discuté de l’approche des personnalités en charge du film parce qu’elle « ne se sentait pas en sécurité de travailler avec un prédateur sexuel ******. »

Elle dit que leur réponse a été d’essayer de la soudoyer pour qu’elle reste dans le film en lui offrant un rôle plus important dans les futurs films.

Yi allègue également que ses craintes ont été minimisées par ceux sur le plateau qui lui ont dit que « Franco était un prédateur l’année dernière et qu’il avait changé. »

La déclaration de Yi révèle que ceux qui travaillaient le plus près de Franco avaient peu de soin ou de respect pour les victimes de l’acteur alors qu’ils continuaient à s’élever et à lui permettre même au milieu de ces allégations.

Elle a écrit sur Instagram que «les facilitateurs sont tout aussi toxiques que les agresseurs» et a appelé Rogen directement.

Rogen était un producteur de « The Disaster Artist » et aurait donc été au courant de la tentative de corruption de Yi, affirme-t-elle.

Yi note que Rogen a continué à travailler avec Franco alors même que ces accusations émergeaient, notamment en collaborant à un croquis de «SNL» qu’elle dit impliqué, «permettant à Franco de s’attaquer aux enfants. Juste après que Franco a été attrapé.

Yi a également appelé le faux activisme d’un ami anonyme de Rogen qui lui avait demandé de participer à un événement de sensibilisation aux abus sexuels qu’il organisait et qui visait à apprendre aux hommes à tenir les autres hommes responsables.

Quand elle a demandé pourquoi il ne tenait pas Rogen pour responsable d’avoir permis à Franco, l’homme l’a «fantôme».

Lorsqu’il s’agit d’agression sexuelle, la complicité est interconnectée.

Plus nous négligeons, ignorons, encourageons ou tentons de justifier les actions de ceux qui commettent ces crimes, plus nous ajoutons tous au problème.

Beaucoup pensent que Rogen a facilité le comportement de Franco pendant des années.

Rogen a été à côté de Franco et de son inconduite sexuelle pendant des années, montrant peu d’empathie ou de préoccupation pour les victimes de l’acteur.

En 2018, Rogen a rompu son silence sur le mouvement #MeToo et les allégations montées contre Franco.

«Je suis ami avec ces gens et je suis un mec. Tout cela combiné fait de moi la dernière personne qui devrait en parler », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de gens avec de vraies choses à contribuer à la discussion #MeToo que tout ce que je dis ne va rien ajouter d’utile. »

Ce qu’il n’a pas réussi à reconnaître, c’est qu’être ami avec ceux qui commettent ces actions et être «un mec» est exactement la raison pour laquelle il devrait parler du mouvement.

L’abus sexuel n’est pas un problème de femmes. Elle est perpétrée en grande partie par les hommes et rendue possible par ceux qui choisissent de ne pas appeler leurs propres amis.

Il a également ajouté, à l’époque, qu’il travaillerait à nouveau avec Franco, même en dépit des allégations portées contre lui.

Des personnalités comme Franco ont été soutenues par des amis d’Hollywood qui leur donnent des plateformes pour leur carrière même après avoir abusé de ce pouvoir.

Le fait de négliger constamment le comportement prédateur et abusif de votre ami ne fait que faciliter davantage ces actions.

Comme beaucoup d’hommes qui écoutent leurs pairs s’engager dans des blagues ou des actions sexuellement abusives, le silence rend Rogen complice car il a négligé plusieurs opportunités de protéger les femmes du comportement de Franco.

