Pourquoi Charlie Hunnam a dû refuser Pacific Rim 2

Dans une mer de franchises adaptées des lignes de jouets et des bandes dessinées occidentales, le film de 2013 du cinéaste Guillermo del Toro Pacific Rim ressenti comme une bouffée d’air frais. Empruntant fortement à la culture de l’anime, le film mettait en vedette Charlie Hunnam dans un rôle principal qui avait beaucoup projeté l’acteur comme la prochaine grande star de cinéma. Dans une interview avec Collider, Hunnam a expliqué comment des problèmes de planification l’ont empêché de rejoindre la suite, Soulèvement du bord du Pacifique.

« Beaucoup de temps s’est écoulé entre nous [the sequel]. Certes, quand Guillermo en parlait, alors oui, définitivement, je faisais partie de cette conversation et je pense que sa vision m’incluait. Mais au moment où ils ont tourné autour et ont décidé qu’ils allaient réussir avec un autre réalisateur, nous avons eu une conversation à ce sujet mais j’avais réservé. Il y avait des éléments commerciaux qui les obligeaient à entrer en production très rapidement. Legendary venait d’être acquis par Wanda hors de Chine, et ils voulaient que ce film soit fait très rapidement et je n’étais pas disponible. C’est exactement ce qui se passe. «

Malgré son budget massif et la réputation de del Toro en tant que cinéaste talentueux, beaucoup ont été surpris par le succès éclatant de Pacific Rim. Comme Hollywood le fait avec tout, le studio s’est efforcé de traire le film pour tout ce qu’il valait avec une suite rapide, même si cela signifiait que del Toro s’éloignait du fauteuil du réalisateur, ainsi que la sortie de l’homme principal du premier film. Pour sa part, Charlie Hunnam préfère ne pas penser à ce qui aurait pu être en ce qui concerne le fait de faire partie du film de suite.

« Je ne l’ai pas profondément déploré. J’avais travaillé dans la narration longue pendant un moment et nous avions déjà fait un Pacific Rim, alors j’avais envie, » Allez avec Dieu. Allez faire votre truc. « En fait, je n’ai pas vu la suite, donc je ne me suis jamais donné l’occasion de vraiment me demander si je regrette ou non cette décision. »

le Pacific Rim La série raconte l’histoire d’une déchirure interdimensionnelle au fond de l’océan Pacifique, à travers laquelle une série de monstres géants connus sous le nom de Kaiju pénètrent sur Terre et se lancent dans un déchaînement destructeur. Afin de lutter contre la menace, l’humanité propose des robots géants appelés Jaegers exploités par des pilotes humains.

Il est révélé plus tard que les Kaiju sont en fait les troupes de choc d’une espèce extraterrestre connue sous le nom de Precursors, qui visent à envahir et à conquérir la Terre après que l’humanité ait été anéantie par le déchaînement de Kaiju. Plus récemment, Netflix a annoncé une série animée basée sur la franchise intitulée Pacific Rim: le noir, qui explorera une autre facette de la guerre de l’humanité contre les précurseurs.

Selon la description de l’anime, « Il y a longtemps, l’humanité a vaincu les Kaiju. Maintenant, ils évacuent l’Australie. Rejoignez une paire de frères et sœurs et leur Jaegar battu et abandonné depuis longtemps alors qu’ils combattent à travers un continent en danger. » La série devrait sortir l’année prochaine en 2021. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur Collider.

