Pourquoi chaque fan de Sherlock devrait regarder les irréguliers

Les irréguliers C’est l’une des dernières versions du service de streaming Netflix et est actuellement la série la plus regardée sur la plate-forme dans le monde. Le spectacle est l’idée de Tom Bidwell, qui est accompagné dans la mise en scène par Joss Agnew, Johnny Allan et Weronika Tofilska, à partir d’un scénario de Bidwell et Sarah Simmonds. Ici, nous allons vous dire pourquoi vous devriez le voir si vous êtes fan de Sherlock.

L’émission de télévision a un casting d’acteurs composé de: Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce perreson (Dr Watson), Clarke Peters (Homme de lin), Thaddea Graham (Être un), Darci shaw (Jessie), Jojo macari (Gamelle), McKell David (Pic), Harrison Osterfield (Léopold), Sheila Atim Oui Aidan McArdle (Lestrade).

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « The Irregulars est une série télévisée Web américaine à venir produite et distribuée par Netflix. Basée sur les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle, elle présente les Irréguliers de Baker Street travaillant pour le Dr Watson sauvant Londres des éléments surnaturels.« .

+ Pourquoi chaque fan de Sherlock devrait voir The Irregulars:

Fans de la série avec Benedict Cumberbatch, qui pourrait se terminer par un film, ils apprécieront ce nouveau spectacle pour les nouvelles aventures paranormales, mystères effrayants et terrifiants, avec des personnages très sombres. Il accomplit sa mission dans la partie émotionnelle et captive le spectateur avec de superbes effets visuels et une garde-robe appropriée.







Grâce à Les irréguliers l’univers de Sherlock Holmes s’agrandit, tout comme le film l’avait fait auparavant Enola Holmes, Protagonisée par Millie Bobby Brown et Henry Cavill, qui a été l’un des grands succès de 2020 pour Netflix. Nous recommandons vivement ce contenu si vous êtes un fan du genre mystère et enquête.