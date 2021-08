Pourquoi Chamberlin Rock a-t-il été retiré? L’université du Wisconsin se débarrasse du rocher «raciste»

Fleurs de Bach n°27 Rock Water - Eau de Roche 20ml

Fleurs de Bach 27 Rock Water - Eau de Roche 20ml Présentation du produit: Refoulement, abnégation. L'Eau de Roche ( Aqua Petra ) s'adresse à l'inflexibilité et convient aux personnes qui font parfois preuve d'abnégation mais qui en même temps sont trop égocentriques. Elles se montrent si rigides envers elles – mêmes qu'elles vont jusqu'au martyre. Elles suivent de façon rigoureusement programmes d'exercices physiques et de régime. routines de travail et disciplines spirituelles. Elles sont entêtées et leur raisonnement est guidé par des idées et des dogmes bien arrêtés portant sur des sujets tels que la religion. le régime. la mortalité. la politique.… Elles aiment servir d'exemple aux autres mais. recherchant la perfection en elles – mêmes. elles ne l'imposent toutefois pas activement aux autres. Ces personnes sont consciencieuses à l'extrême et très exigeantes envers elles – mêmes. Elles travaillent souvent beaucoup trop. sans jamais être satisfaites de ce qu'elles accomplissent. Elles font preuve d'abnégation et d'esprit de sacrifice et ne sont pas contentes d'elles – mêmes si elles ne parviennent pas à atteindre leur nobles idéaux. Le potentiel positif s'exprime par la capacité de combiner des idéaux nobles avec un esprit souple. Le type Eau de Roche positif est prêt à changer d'idée et à abandonner ses grandes théories s'il est convaincu d'une vérité plus profonde. Il conçoit que l'harmonie intérieure est plus puissante qu'un comportement extérieur forcé et il se permet plus de latitude dans la vie. Compte gouttes de 20ml. Volume net : 20ml. Conseils d'utilisation: 2 gouttes dans un verre d'eau ou sur la langue 4 fois par jour. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.