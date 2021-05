Pourquoi cette mariée vend son mariage sur TikTok

Lorsque Mackenzie Newcomb s’est fiancée en septembre 2019, elle était déterminée à organiser un mariage économique qui se sentait personnel et unique, et la résidente de New York a rapidement trouvé beaucoup de choses chez Milk and Roses à Brooklyn.

Le restaurant était parfait pour une célébration décontractée et intime et son ambiance bibliothèque / speakeasy était particulièrement appropriée puisque Newcomb gère un réseau de clubs de lecture virtuels. La femme de 28 ans a rapidement réservé son fleuriste et a planifié un mariage magique sur le thème du «jardin secret». La date était initialement fixée au 19 septembre 2020 … puis la pandémie de coronavirus a frappé.

Comme beaucoup de couples, Newcomb et son fiancé, Ben Jerrom, ont décidé de reporter leur mariage et les prochains mois se sont avérés particulièrement difficiles pour diverses raisons.

«Le père de mon mari, Ed, est décédé après un an d’hospice et de nombreuses années de maladie, et nous avons même eu une inondation majeure dans notre unité de stockage qui a détruit beaucoup de nos affaires», a-t-elle dit à TMRW.

L’heureux couple le jour de leur mariage. Photographie Grace Taylor

Lorsque Newcomb et Jerrom ont déménagé de NYC au Massachusetts, où elle a grandi, ils ont vite compris qu’ils préféraient se marier immédiatement dans une cérémonie encore plus simple.

«Quand nous avons vu la maison de location dans laquelle logeaient mes grands-parents à Hingham, dans le Massachusetts, juste au bord du port, cela semblait être le destin. Quand j’ai vu l’endroit, je me suis tourné vers Ben et j’ai dit » nous devons nous marier ici « et avec mes grands-parents «soutien total et excitation, ma mère et moi avons planifié un mariage dans trois semaines!»

Bien sûr, la mariée avait déjà planifié et réservé son autre mariage à New York, et elle était légalement obligée de payer pour cela, qu’elle y ait assisté ou non. Et au fil du temps, elle a commencé à devenir de plus en plus nerveuse sur la façon de récupérer les près de 23000 € qu’elle avait dépensés pour sa cérémonie originale de 80 personnes.

Le père de Newcomb lui a suggéré de commencer à «vendre» le mariage à plusieurs reprises, mais elle n’a jamais pensé que c’était possible.

« Je ne pensais pas que quiconque voudrait mon mariage, honnêtement! J’avais tweeté avec désinvolture sur le fait de vouloir le vendre depuis un certain temps maintenant, et l’un des membres de mon club de lecture, Lyndsey, m’a en fait suggéré d’essayer TikTok », a-t-elle déclaré .

À la fin du mois d’avril, Newcomb est allée à l’application et a partagé une vidéo d’elle-même annonçant que son mariage est en solde pour 15 000 € – une réduction de 8 000 € par rapport à ce qu’il en a coûté. Le couple gagnant devra également payer 3100 € dus sur place le jour du mariage.

« J’ai décidé de choisir ce prix parce que cela me paraissait juste, mais je m’attendais honnêtement à négocier avec les gens et je supposais que j’obtiendrais moins pour cela. Heureusement, non seulement les gens sont prêts à payer ce montant; ils sont prêts à le faire en un seul paiement! » elle a dit.

Les candidats doivent répondre aux critères suivants:

Doit vivre à New York (de préférence à Brooklyn) Doit être prêt à effectuer le paiement intégral à l’avance Doit garder le plan floral tel quel (à l’exception de la Chuppah, qui est spécifique à la foi juive) Doit également conserver tous les autres vendeurs embauchés (DJ, etc.)

La jeune mariée est surprise de la réaction que son message a reçue en quelques jours (elle a une douzaine d’offres légitimes) et a déclaré qu’elle serait prête à annoncer bientôt les gagnants. Et maintenant, après presque un an à s’inquiéter de la facture lourde, Newcomb se sent plutôt soulagé.

« Le mariage à Brooklyn a ressemblé à un nuage noir au-dessus de nos têtes. Nous savions que nous ne voulions pas l’avoir, mais nous ne voulions pas rompre les contrats ou blesser nos fournisseurs qui souffraient déjà du COVID », a-t-elle déclaré. . « Je suis également maintenant indépendant (je dirige un grand club de lecture virtuel), ce qui ajoute une toute nouvelle couche d’anxiété financière au mélange. »

La jeune femme de 28 ans consulte un avocat pour tout régler légalement et elle a obtenu le sceau d’approbation des fournisseurs avant de mettre en ligne sa vidéo TikTok. Alors, qu’est-ce que les jeunes mariés envisagent de faire une fois qu’ils vendront leur mariage? Une lune de miel aux Philippines pourrait être dans leur avenir proche.

Le nouveau M. et Mme. Photographie Grace Taylor

Newcomb est ravie de transmettre son mariage prévu à un autre couple heureux et dit qu’elle n’aurait pas changé le moins du monde son mariage réel.

« Le mariage que nous avons fini par avoir, avec juste des frères et sœurs, des parents et des grands-parents était le mariage de rêve! C’était dans un cadre magnifique, ma grand-mère a officié la cérémonie (elle est un prêtre épiscopal), nous avons eu du homard, des bateaux à vapeur et de la soupe de palourdes pour le dîner une manière parfaite de la Nouvelle-Angleterre », dit-elle. « C’était tellement intime, personnel et même luxueux. »

Félicitations aux jeunes mariés! Photographie Grace Taylor

