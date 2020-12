Pourquoi «  c’était censé être  »

La chimie entre amis et Bill et Ted Les co-stars de cinéma Keanu Reeves et Alex Winter étaient évidentes dès leur toute première rencontre, lorsque les deux ont auditionné pour le premier film de la franchise. Reeves et Winter ont partagé à quel point le processus de casting était rigoureux, Reeves notant à quel point «il était censé être» dès le début.

Keanu Reeves, Alex Winter et William Sadler | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

Keanu Reeves et Alex Winter avaient tout un processus de casting à endurer

Lors d’un entretien le 2 décembre sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Reeves et Winter ont rappelé comment ils s’étaient entendus lors de leur première rencontre en auditionnant pour L’excellente aventure de Bill et Ted.

Les deux ont conduit des motos à l’audition et, casques à la main, ont eu une connexion instantanée sur leur amour commun des vélos.

Il s’avère que le processus de casting du film était assez important, comme l’a noté Winter: «Nous sommes devenus amis au cours de la pénible Bill et Ted audition gant « qui » a duré des mois et des mois. «

Reeves a expliqué en quoi le processus d’audition était un peu différent, en ce sens que les acteurs du casting associaient différentes combinaisons d’acteurs pour voir qui conviendrait le mieux aux rôles. Les deux se sont amusés lors des auditions et, a révélé Winter, ils ont vraiment cloué les personnages dès le début, canalisant même le sens de la mode des personnages sans même s’en rendre compte.

Il s’avère que Winter avait une chemise nouée autour de sa taille et Reeves portait un short à l’audition.

Reeves et Winter étaient destinés aux rôles, avec Reeves confirmant: «C’était censé être».

Keanu Reeves a appris à jouer des instruments intéressants

En se préparant pour Bill et Ted affrontent la musique, Reeves a estimé qu’il était important d’apprendre à jouer de divers instruments. Ses connaissances, cependant, sont limitées.

Reeves jouait de la cornemuse et du thérémine, ainsi que de la trompette et des percussions, et voulait que cela paraisse légitime, il a donc appris le plus petit peu à les jouer.

«Keanu a en fait appris tous les instruments qu’il jouait, y compris la cornemuse, ce qui était hilarant à regarder», a expliqué Winter. Reeves a précisé qu’il «pouvait jouer une note sur tous ces instruments». Hé, ça compte!

‘Bill & Ted’ étaient des icônes de la culture pop

La popularité de Bill et Ted était évident dans les liens de la culture pop de l’époque, y compris des figurines, un dessin animé, un jeu vidéo et une céréale pour le petit-déjeuner.

Fallon a étonné ses invités en apportant une boîte de céréales à la cannelle Bill & Ted, qu’ils ont supplié l’animateur de l’émission de ne pas manger car elle est maintenant ancienne.

Winter a rappelé qu’on ne leur avait jamais parlé des produits de marque et qu’il était littéralement tombé sur les céréales en visitant une épicerie à proximité à 1 heure du matin.

Ils se souviennent avec tendresse de leur collaboration avec George Carlin

Fallon souhaitait en savoir plus sur l’expérience de Reeves et Winter de travailler avec le légendaire George Carlin et ils n’auraient pas pu féliciter davantage le comédien.

«Pour nous deux, c’était un tel honneur», a déclaré Reeves. «Nous étions tellement fans de lui et familiers avec son travail et même s’il nous a donné ce regard, il jouait.

Winter a ajouté: «C’était une personne beaucoup plus gentille que ce à quoi vous vous attendriez de la nature rasoir de son stand-up… nous avons été assez frappés par les étoiles, je pense, et reconnaissants qu’il soit aussi gentil avec nous que lui. C’était un gars gentil… il était toujours très charmant.