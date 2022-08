Pourquoi c’est pas fou qu’on voit un Samsung Galaxy A pliable et pas cher

Samsung ne peut pas rater cette opportunité, puisque l’évolution du Galaxy Z montre qu’une démocratisation serait logique et qu’Apple n’a même pas atteint les repliables.

La La quatrième itération du Galaxy Z de Samsung C’est déjà avec nous officiellement, avec ces Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 déjà convertis en les références pliantes du marché pour ce parcours 2022et par extension dans les grandes attractions du catalogue Samsung toujours avec l’autorisation du désormais éclipsé Galaxy S22 Ultra.

En fait, c’est qu’à ce stade il n’y a plus de doute que Samsung est celui qui a parié et parié sur ce type d’appareild’autant plus que son grand rival, Apple, n’a même pas atteint les pliages en attente une technologie plus mature et des besoins mieux définis qui leur permettent de maintenir la stratégie habituelle de Cupertino, qui serait quelque chose comme « ce n’est pas grave d’arriver plus tard, du moment que c’est très bien fait pour donner le sentiment d’une réinvention ».

D’ici là, quand Apple nous présente un iPhone pliable de pointe prime la logique est que Samsung prépare déjà l’atterrissage de son Galaxy Z le plus abordablesurtout compte tenu de la énorme évolution qu’ils ont atteint au cours de ces quatre années tant dans la partie technologique que dans les matériaux et la durabilité, tout cela aussi avec une démocratisation constante des prix qui ont déjà fait du Galaxy Z Flip3 le mobile pliable le plus vendu au monde.

C’est pourquoi voir une itération de plus nous a ramené à la tête la possibilité à moyen terme de voir un Galaxy A -ou Galaxy ZA- pliable et très abordablequelque chose dont les collègues de SamMobile avaient parlé dans le passé, faisant référence à des sources sud-coréennes qui ont parlé de un repli sous les 800 dollars déjà en 2024 qui initierait le déploiement de ce type de mobile par les moyennes gammes.

Tout le monde n’a pas besoin d’un « phare » et peu sont prêts à payer ce qu’il en coûte, alors vu l’évolution du Galaxy Z et qu’Apple n’a même pas atterri sur ce marché, il ne fait aucun doute que très bientôt nous verrons des téléphones pliables de Milieu de gamme Samsung et beaucoup plus abordable.

Le plan de Samsung pour dépasser Apple : priorité absolue aux téléphones pliables ?

Évidemment, il est trop tôt pour en parler, car nous savons déjà que deux ans dans cette industrie c’est trop longbien que personne ne doive en douter l’avenir des mobiles est pliable et que tôt ou tard nous les verrons dominer le catalogue dans toutes les gammes et à tous les prix.

Pas en vain, de ceux inabordables plus de 2 000 euros du Galaxy Fold originalqui ressemblait plus à un prototype, on est désormais aux alentours de 1600 euros pour le Fold et 900 euros pour le Flip, des prix qui commencent à s’adapter aux différents types de destinataires vers lesquels ces mobiles sont dirigés, en tenant compte d’une section matérielle parmi les meilleures du marché.

En fait, c’est en toute logique que Samsung a de nouveau choisi d’implémenter les meilleurs composants des deux modèleschacun avec son point de vue et ne laissant que des concessions à la photographie mobile, quelque chose qu’OPPO avec son Find N et vivo avec son X Fold ont déjà amélioré, suggérant que leur stratégie est différente et ils savent clairement qui cible leur Galaxy Z quatrième génération.

Samsung a déjà de dignes rivaux avec OPPO et son intéressant Find N, ou encore vivo et la photographie superlative de son X Fold, mais il semble que l’idée du Galaxy Z soit encore de s’améliorer de manière itérative sans impliquer d’augmentation des coûts.

Cela semble donc aussi une évolution logique continuer à apporter au Galaxy Z des améliorations qui n’impliquent pas d’augmentation des coûtsen pensant à un matériel plus restreint et à des prix plus abordables qui seraient sûrement attractifs et correspondrait à ce que le marché attend et les fans de Samsung à moyen terme.

Avec tout cela, nous ne pensons pas rien de déraisonnable d’attendre un Galaxy A pliable d’ici la fin de l’année prochaine ou déjà en 2024 comme ils nous ont informés de la Corée du Sud, mais sans aucun doute aujourd’hui Tout indique que les mobiles pliants vont se démocratiser très prochainement et on va commencer à les voir beaucoup plus avec plus de formats, de prix et de gammes pour toucher tout le monde… L’imagination est la limite !

