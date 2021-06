Pourquoi certains Noirs américains voient Juneteenth comme un activisme performatif

Aujourd’hui, le président Joe Biden a promulgué le projet de loi qui a maintenant été adopté par le Congrès établissant le 19 juin, connu sous le nom de Juneteenth, comme jour férié fédéral.

Le projet de loi, qui fait du 19 juin le jour de l’indépendance nationale, commémorant officiellement la date qui marque la fin de l’esclavage aux États-Unis en tant que fête nationale, a été adopté à l’unanimité au Sénat le mardi 15 juin et adopté à la Chambre 415- 14 le mercredi 16 juin.

Mais beaucoup pensent que l’action performative laisse beaucoup à désirer en termes de correction du racisme systématique.

L’adoption de ce projet de loi a mis en lumière ce que les gens considèrent comme une réticence continue des législateurs à apporter des changements concrets qui permettraient de lutter contre les impacts du racisme historique et actuel.

Faire de Juneteenth un jour férié fédéral a révélé l’hypocrisie d’un gouvernement prêt à exploiter l’histoire des Noirs sans répondre efficacement aux besoins des Noirs.

Le 15 juin sera célébré, mais l’apprentissage ne l’est pas.

Le projet de loi coïncide avec un mouvement visant à interdire la théorie critique de la race et les documents du projet 1619 dans les écoles des États-Unis.

Le Texas est devenu le dernier État à interdire l’enseignement de l’histoire de l’esclavage et du racisme systémique aux États-Unis.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a défendu cette semaine sa décision d’imposer une interdiction similaire en affirmant que le tube cathodique « ne vaut pas l’argent des contribuables ».

Ces États rejoignent l’Idaho, qui a interdit la théorie critique de la race en mai 2021, et pourraient être suivis par des États comme l’Alabama et le Tennesse qui ont des mouvements croissants pour supprimer l’enseignement de l’injustice raciale dans les écoles.

Les interdictions desservent profondément toute l’histoire de Juneteenth et ce que cela signifie d’être noir en Amérique.

Beaucoup ont souligné l’ironie de faire du Juneteenth un jour férié fédéral, mais n’ont jamais réellement enseigné aux enfants l’histoire de la fête.

Le 19 juin marque l’anniversaire du 19 juin 1865, lorsque les Noirs réduits en esclavage au Texas ont appris qu’ils avaient été libérés en vertu de la proclamation d’émancipation de 1863 du président Abraham Lincoln.

Depuis les années 1980, tous les États des États-Unis, à l’exception du Dakota du Sud, ont pris des mesures pour commémorer officiellement ce jour, mais très peu le reconnaissent comme un jour férié payé.

Malgré une couverture accrue de Juneteenth, de nombreux Américains restent inconscients de l’importance de cette date.

Dans une enquête de mai 2021, près des deux tiers des Américains ont déclaré qu’ils ne savaient rien ou peu de la date, tandis que seulement 12% ont déclaré qu’ils en savaient beaucoup.

Le Sénat est divisé sur les questions vitales des Noirs.

Il y a aussi quelque chose à dire sur le fait que le Sénat pourrait accepter à l’unanimité de se donner un autre jour de congé, mais ne semble pas pouvoir se décider sur ce qu’il faut faire avec les projets de loi destinés à protéger la vie des Noirs ou à empêcher la suppression des électeurs racistes.

Malgré près de 200 tentatives des législateurs, le lynchage n’est toujours pas un crime fédéral aux États-Unis, laissant les Noirs vulnérables à la violence vicieuse à motivation raciale.

Les législateurs républicains ont également continué à repousser la loi sur les droits de vote de John Lewis, qui exigerait que les juridictions ayant des antécédents de discrimination raciale dans le vote reçoivent une autorisation fédérale avant de modifier les règles de vote.

Faire du Juneteenth un jour férié est un activisme performatif.

Le mouvement pour faire de Juneteenth une fête nationale a pris de l’ampleur en juin dernier après le meurtre très médiatisé de George Floyd par un policier.

Mais, de toutes les suggestions importantes faites pour améliorer les droits des Noirs, il semble insultant que l’un des rares changements à apporter soit un projet de loi donnant aux gens un jour de congé.

Au contraire, faire de ce jour un jour férié fédéral menace sa signification culturelle.

Avec peu de reconnaissance de la longue et douloureuse histoire de l’esclavage qui a précédé Juneteenth, la journée devient un peu plus qu’une fête de marque.

