Pourquoi certains fans croient que l’alliance Mine Five «  ruine  » la saison

Tôt dans La course incroyable 32, une alliance majeure comprenant cinq équipes, les Mine Five, s’est formée et est restée forte tout au long des sept premières étapes. Bien que les alliances ne soient pas rares dans LE GOUDRON, de nombreux fans n’apprécient pas le groupe dominant et pensent qu’il «ruine» la saison.

L’alliance Mine Five s’est formée au début de « The Amazing Race 32 »

Après avoir volé à Bogotá, en Colombie pour le match retour, les équipes ont dû trouver la mine de sel de Nemocón et rechercher des sabliers de 10 ou 20 minutes pour rendre les concurrents plus tard dans la compétition avant de s’inscrire pour une heure de départ.

Les cinq premières équipes à s’inscrire sont parties pour la tâche suivante plus tôt que les équipes restantes et ont décidé de s’aligner pour conserver leurs places au sommet. Les petits amis Will et James ont par la suite solidifié l’alliance entre eux, les joueurs de volleyball professionnels Riley et Maddison, les parents mariés Hung et Chee, les anciennes stars de la NFL DeAngelo et Gary et les frères et sœurs Eswar et Aparna.

Tout au long des six premières étapes, les équipes se sont entraidées pour franchir les détours et les barrages routiers en partageant des informations. Cependant, Hung and Chee et Riley et Maddison deviennent ennuyés contre les anciens joueurs de la NFL car ils sentent que l’équipe ne contribue pas au groupe.

Certains fans pensent que l’alliance « ruine » la saison

Au cours de l’étape 6, les équipes ont dû descendre en rappel face première dans un bâtiment et mémoriser les lettres clignotantes dont elles avaient besoin pour déchiffrer pour épeler le mot «choucroute».

Hung a compris le mot et a donné la réponse à trois de ses alliés. Cependant, la tâche s’est avérée difficile car les autres équipes ont eu du mal à essayer de déchiffrer le mot.

Par conséquent, de nombreux fans ont noté leur irritation dans un fil Reddit car ils pensaient que l’alliance «rendait» la tâche inutile. De plus, le défi aurait pu faire trébucher une équipe solide, la faisant tomber au fond.

Un utilisateur de Reddit a déclaré qu’il estimait que l’alliance avait «supprimé le drame de la saison», tandis qu’un autre pense que le groupe comprend trop d’équipes, ce qui rend la saison ennuyeuse.

Les autres téléspectateurs ne craignent pas l’alliance des cinq équipes

D’un autre côté, certains utilisateurs de Reddit ont fait valoir que le groupe dominant laissait de la place pour «une très bonne narration», car ils se sont retrouvés enracinés pour Kaylynn et Haley en conséquence.

D’autres fans ont remarqué la formation de fissures dans la Mine Five et espèrent qu’ils se retourneront bientôt, Hung et Chee menant la charge, amenant le drame très demandé dans la saison.

Un spectateur a admis qu’il appréciait TAR32 parce que leurs équipes préférées sont dans l’alliance dominante. De plus, eux et d’autres estiment que les Mine Five n’ont pas fait grand-chose pour s’entraider au cours des dernières étapes, car les équipes ne peuvent faire que la majorité des tâches seules.

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré qu’il aimait la mise en œuvre de la stratégie cette saison car «de grandes alliances fortes et révolutionnaires» ne sont pas courantes dans la série, ce qui la rend plus «impressionnante» lorsqu’une équipe peut la créer.

Après l’élimination de Leo et Alana, Kaylynn et Haley sont le seul duo en dehors des Mine Five qui reste, donc l’alliance devra bientôt se retourner. La course incroyable 32 diffusé les mercredis à 8 / 7c sur CBS.