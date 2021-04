Pourquoi certaines bouteilles de Coca-Coca ont-elles des bouchons jaunes en ce moment?

Si vous avez récemment acheté du Coca-Cola, vous avez peut-être remarqué que certaines des bouteilles de deux litres avaient des bouchons jaunes au lieu du rouge habituel.

L’abat-jour du couvercle commuté ne se limite pas à l’esthétique: les bouchons jaunes signifient que le soda à l’intérieur est casher pour la Pâque.

Kosher, qui signifie «bon, convenable ou correct» en hébreu, décrit les aliments qui adhèrent aux lois diététiques du judaïsme, selon KLBD, l’une des principales agences de certification casher au monde.

Les juifs qui gardent la casher doivent s’assurer de ne manger que de la viande, de la volaille et des produits laitiers provenant d’animaux casher et qui ont été préparés de manière casher.

Il y a quelques règles diététiques supplémentaires pendant les vacances de printemps de la Pâque. Pendant la Pâque, les Juifs ne consomment pas d’aliments au levain ou de boissons fermentées dérivées de blé, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de seigle, selon KLBD.

Certaines personnes s’abstiennent également de manger une variété de légumineuses, y compris le maïs – et c’est là que Coca-Cola entre en jeu.

Le Coca-Cola traditionnel contient du sirop de maïs à haute teneur en fructose, fabriqué à partir de maïs. Ainsi, Coca-Cola a créé une version spéciale «casher pour la Pâque» de leur soda aromatisé avec des édulcorants sans maïs, tels que le sucre de canne ou de betterave, pour permettre à tout le monde de profiter d’un Coca pendant les vacances, selon le New York Times .

« The Coca-Cola Company propose des produits comme casher toute l’année (KYR) et casher pour la Pâque (KFP) », a déclaré Coca-Cola dans un communiqué à 45secondes.fr Food. «Aux États-Unis, Coca-Cola et Diet Coke sont disponibles en KYR et KFP dans les endroits où les embouteilleurs ont décidé de demander la certification. Les produits casher pour la Pâque peuvent être trouvés dans certains marchés pendant la fête juive de la Pâque (par exemple du 27 mars au 4 avril 2021).

« Seuls les produits finis portant les logos de l’une des organisations rabbiniques désignées avec lesquelles nous travaillons peuvent être garantis comme casher », a poursuivi la société, « car la production est supervisée par ces organisations tout au long du processus de production de bout en bout. »

Certaines personnes non juives aiment aussi boire du «Coca de Pâque» parce que c’est un retour au goût de la boisson lorsque l’entreprise utilisait du sucre de canne ou de betterave, au lieu du sirop de maïs, comme édulcorant.

Cette version spéciale, sans sirop de maïs, n’est disponible que pendant la Pâque, qui se termine le 4 avril de cette année – donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous prenez une bouteille de Coca-Cola à bouchon jaune, buvez pendant que vous le pouvez!