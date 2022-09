Pourquoi Cendrillon de 2015 est le remake le plus réussi de Disney

Au cours des dernières années, Disney a choisi d’apporter de nouvelles versions d’action en direct de plusieurs de ses films classiques, réinventant ces histoires qui ont captivé des millions de personnes à travers le monde. Cependant, cette nouvelle pratique consistant à retravailler plusieurs de ses histoires a suscité la controverse parmi les fans, beaucoup affirmant que Disney se concentre uniquement sur la construction de vieilles idées et n’apporte rien de nouveau à la table.

Bien que certains de ses remakes aient été critiqués, il y en a un qui s’est démarqué, recevant un excellent accueil au box-office et de bonnes critiques de la part des critiques et des fans : le remake de 2015 de »Cendrillon ». Pour beaucoup, il rendait hommage au classique sur lequel il était basé, mais apportait également une nouvelle histoire et insérait des informations plus profondes sur la vie pour s’adapter à aujourd’hui.

Bien qu’il y ait tous les éléments classiques de l’histoire de Cendrillon, comme sa belle-mère et ses demi-sœurs cruelles, ses amis les animaux, sa fée marraine et la pantoufle de verre, cette nouvelle version est inspirée de la version française du conte de fées. L’histoire semble se dérouler en France dans les années 1700, le pays étant gouverné par la monarchie.

Vous pourriez également être intéressé par : Disenchanted, suite avec Amy Adams : intrigue et distribution







» Cendrillon » de 2015 nous emmène à travers des moments de joie et de tristesse, et le public peut voir Cendrillon passer d’un enfant à un adulte. Cette partie de l’histoire n’est montrée que dans les premiers instants de la version animée, permettant ainsi au public de voir plus de son histoire et de comprendre beaucoup plus le développement de son personnage.

Bien que certaines scènes du film suivent de près la version animée, le film de 2015 n’était pas un remake plan pour plan. Plusieurs autres adaptations en direct de Disney, telles que »Le roi Lion » O »La belle et la Bête », ont choisi d’essayer de recréer le film original aussi fidèlement que possible, mais ce n’est pas quelque chose que les fans des films originaux veulent vraiment voir.

Beaucoup ont trouvé beaucoup plus satisfaisant de voir une nouvelle version d’une histoire classique. De cette façon, Cendrillon a dépassé de loin tous les autres remakes récents de Disney. Le film profite également de certains moments pour rendre hommage à d’autres Cendrillons célèbres.

Vous pourriez également être intéressé par : La Petite Sirène, un film avec Halle Bailey : bande-annonce et date de sortie

L’un d’eux est lorsque le prince essaie les chaussures sur différentes femmes célibataires à travers le royaume. Au cours de ce montage, il y a une photo de pieds colorés vêtus de bas qui ressemble exactement à une photo de « Cendrillon » de Rodgers et Hammerstein en 1997.

L’histoire a également ajouté plus d’informations sur les personnages, tels que Cendrillon, la belle-mère et le prince. Alors que le public regarde Cendrillon grandir, il assiste à des moments incroyablement difficiles qui contribuent à ce qu’elle est en tant que personne.

Les deux versions de »Cendrillon » sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.