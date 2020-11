Pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné?

Gilmore filles jette plusieurs acteurs qui deviendront plus tard de grandes stars. Melissa McCarthy est l’exemple le plus évident de la distribution principale – mais même les acteurs avec des arcs d’un ou deux épisodes comme Jon Hamm et Nick Offerman se sont vu offrir l’un de leurs premiers emplois dans l’industrie de Gilmore filles. Apparemment, Ryan Gosling était presque l’un de ces acteurs. Les directeurs de casting ont révélé qu’ils voulaient mettre le Carnet star de la série WB – alors pourquoi n’avons-nous pas pu voir Gosling sur Gilmore?

Le casting de Gilmore Girls comprenait presque Ryan Gosling

Sur le podcast Gilmore filles podcast de discussion Gilmore Guys, les directeurs de casting de la série bien-aimée, Mara Casey et Jami Rudofsky ont partagé leur expérience en mettant des acteurs dans la série. «Tous ces acteurs qui viennent d’arriver et qui ont leur propre truc auquel Amy a également répondu et qui ont immédiatement été du genre ‘Je peux écrire à ça.’ Sally Struthers, Liz Torres, toutes ces personnes qui étaient juste pour elle, tellement amusantes à écrire.

«Vous savez pour qui… a auditionné Gilmore filles? » Rudofsky a demandé aux animateurs de podcast. Elle a expliqué: «J’avais rencontré un gars sur un très petit long métrage indépendant que je faisais et j’étais obsédée par lui.» Elle a immédiatement présenté l’acteur à son collègue directeur de casting et à Amy Sherman-Palladino, la Gilmore filles showrunner.

« Et, je suis comme, Mara, Amy, ce gars est une énorme star, vous allez l’aimer, » dit-elle.

Pourquoi nous n’avons malheureusement jamais vu Gosling dans les épisodes de Gilmore Girls

Rudofsky a poursuivi que l’acteur était venu pour jouer un petit rôle dans la série:

… Il était assez gentil pour entrer pour lire, et il n’était plus ce qu’il est maintenant. Mais, il est entré en lecture pour nous comme un gars de football et il donc n’était pas le gars du football.

Cependant, Rudofsky a continué à insister: « Non, ce type est génial, vous les gars. » Sherman-Palladino et Casey n’ont pas vu le potentiel.

« … ils sont comme, nous ne comprenons pas, » le Gilmore a rappelé le directeur de casting. Finalement, elle a cédé, réalisant que malgré son talent, l’acteur ne fonctionnerait pas pour l’émission WB.

«… Je savais juste qu’il n’était pas la bonne personne pour Gilmore filles», A-t-elle expliqué sur le podcast. Puis, elle a finalement révélé: «son nom était Ryan Gosling.»

Cependant, Rudofsky a plus que prouvé son talent en casting, considérant qu’elle voyait le potentiel du jeune Gosling pour la célébrité.

«J’ai continué à le vendre», a-t-elle poursuivi. Pourtant, elle croit que même Gosling savait qu’il n’avait pas raison pour le rôle.

«Il n’a pas le Gilmore filles vibe, donc il ne l’a pas senti », a déclaré Rudofsky. «Je ne pense pas qu’il l’ait ressenti – il savait que ce n’était pas la bonne solution.

Quels films et émissions de télévision Ryan Gosling avait-il fait à l’époque?

Bien que les directeurs de casting n’aient pas mentionné l’année exacte où ils ont tenté de jouer Gosling, nous supposerions que cela s’est produit dans l’une des saisons précédentes de Gilmore filles – à l’époque où Gosling était un acteur plus en difficulté qu’une star de cinéma.

Au début des années 2000, il avait participé à plusieurs séries télévisées différentes – mais nous nous demandons si Gosling était intéressé pour le rôle de joueur de football sur Gilmore filles à cause de son apparition dans le film de 2000 Souvenez-vous des titans. (Gosling a joué le rôle d’Alan Bosley).

Il n’accepterait le titre de teen-heartthrob que quelques années plus tard, avec le film de 2004 Le cahier. À ce moment-là, Gosling était probablement bien trop gros pour Gilmore filles.

Mais nous déplorons toujours le fait que Gosling aurait pu attirer l’attention de Sherman-Palladino et être l’un des petits amis de Rory au lycée. Hélas, peut-être dans une autre vie.