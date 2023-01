Pourquoi ce n’est pas une bonne idée de recharger son mobile dans un aéroport

Le grand danger de charger le mobile dans un aéroport s’appelle le Juice Jacking. Nous vous expliquons ce que c’est et comment vous en protéger.

Découvrez pourquoi il est si dangereux de recharger son mobile à l’aéroport

Si vous faites partie de ceux qui ils vont généralement avec la batterie du mobile justita et vous oubliez généralement de prendre une batterie externe avec vousvous l’avez sûrement déjà chargé dans l’une des bornes de recharge gratuites d’un aéroportpensant que c’est comme si vous les chargeiez chez vous.

Mais ce n’est pas le cas et, par conséquent, nous allons vous expliquer ci-dessous A quel danger vous exposez-vous lorsque vous chargez votre mobile ou tout autre appareil avec USB dans un aéroport ?.

Qu’est-ce que le juice jacking et comment éviter d’être victime de cette attaque

Le principal danger auquel vous êtes confronté lorsque vous chargez votre appareil mobile dans un aéroport est le soi-disant jus de fruitsun type de cyberattaque dans laquelle les criminels profitent des points de recharge USB dans les lieux publics tels que les aéroports pour installer des logiciels malveillants sur votre terminal et accéder à vos données privées sans votre consentement.

Évidemment, le but de cette attaque est d’accéder à des informations sensibles telles que mots de passe, e-mails, clés d’application bancaire, photos et vidéos pour vous faire chanter ou directement voler de l’argent sur votre compte.

Pour infecter votre terminal via cette attaque, les cybercriminels hébergent leurs logiciels malveillants dans les ports USB des bornes de recharge des aéroports et lorsque vous connectez votre smartphone à l’un d’eux, ce malware est automatiquement installé dans le même.

Cela est possible car les ports USB servent à la fois à recharger la batterie du mobile et à transférer des données entre celle-ci et un PC et, en fait, sur les quatre broches que possèdent ces ports USB, deux servent à charger la batterie et les deux autres pour le transfert de données. C’est précisément dans ces deux broches de l’USB en où les escrocs cachent leurs logiciels malveillants.

Mais, pour que vous puissiez vous protéger du Juice jacking et ne pas être victime de cette attaque, nous allons vous donner quelques conseils simples à suivre:

Évitez de charger votre mobile ou tout autre appareil qui se recharge via USB dans les lieux publics tels que les aéroports, les cafés ou les bibliothèques

Quitter la maison avec suffisamment de batterie : maintenant que presque tous les mobiles ont une charge rapide, nous recommandons qu’une demi-heure avant d’aller à l’aéroport recharger votre mobile et vous n’aurez donc pas besoin d’utiliser les bornes de recharge de l’aéroport

: maintenant que presque tous les mobiles ont une charge rapide, nous recommandons qu’une demi-heure avant d’aller à l’aéroport et vous n’aurez donc pas besoin d’utiliser les bornes de recharge de l’aéroport Ayez toujours une batterie externe avec vous pour recharger votre terminal avec quand il a une batterie faible

pour recharger votre terminal avec quand il a une batterie faible Si vous devez recharger votre mobile à l’aéroport connectez le câble USB à votre chargeur et branchez-le sur l’une des prises de courant de l’aéroport

Si vous n’avez pas d’autre choix que de recharger le smartphone à l’aéroport avec son câble USB, après l’avoir branché, rentrez ses options et donnez-lui la permission juste de charger

Enfin, vous pouvez également utiliser Bloqueurs USB ou Juice-Jack Defenderquelques petits adaptateurs qui se placent entre le câble USB et le mobile et qui se chargent de autoriser le chargement et bloquer le transfert de données

