Pourquoi ce Marine a été choisi pour escorter Lady Gaga lors de l’inauguration

L’un des moments les plus remarquables du jour de l’inauguration a été la puissante interprétation de Lady Gaga de la «bannière étoilée». Mais c’est sa tenue et son escorte Marine qui sont également devenues virales ce jour-là.

Avec beaucoup de gens comparant la pop star de 34 ans à un personnage de « The Hunger Games », il s’avère que la robe haute couture Schiaparelli surdimensionnée qu’elle portait était la raison pour laquelle elle avait besoin d’une Marine pour l’accompagner en premier lieu.

«Il y avait une inquiétude – de toute évidence, elle portait cette très belle et très grande robe, et on craignait qu’elle ait besoin d’aide pour descendre les escaliers», a déclaré le capitaine de marine Evan Campbell à Task and Purpose. «Donc, ils ont essentiellement regardé autour de moi et j’étais l’une des personnes les plus grandes et les plus grandes, et ils ont simplement demandé si je serais disposé à aider et j’étais plus qu’heureux de le faire.

Selon le Marine Times, ils « ont partagé un rire » avant de sortir ensemble.

« Elle m’a regardé et elle est comme » un avertissement juste … nous avons une chance égale de trébucher là-dessus « », a-t-il déclaré à la publication.

Les deux ont également prié ensemble et Campbell a calmé les nerfs de Gaga, a-t-il déclaré.

«J’ai été vraiment impressionné par son authenticité pendant que nous étions à l’intérieur.» Gagnez McNamee / AP

«Cela semblait être une chose humaine très naturelle à faire de regarder par-dessus et de dire: ‘Hé, tu vas faire du bien. Vous faites toujours bien, vous savez, vous êtes un artiste, vous allez faire du bon travail », a déclaré Campbell. «Il semblait juste qu’elle avait besoin d’entendre une voix détendue.

Pas un petit monstre (le nom des fans de Gaga) avant leur rencontre, Campbell dit qu’il est maintenant après avoir partagé les 15 minutes intimes dans les coulisses avec elle.