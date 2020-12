Pourquoi Carrie Fisher a décrit sa liaison avec Harrison Ford comme une «  aventure de 3 mois 1 nuit  »

Carrie Fisher et Harrison Ford ont eu une liaison lors du tournage de leur inauguration Guerres des étoiles film dans les années 1970. Fisher avait 19 ans lorsqu’elle est tombée amoureuse d’une Ford de 33 ans.

Après 40 ans à garder la romance pour eux-mêmes, Fisher a publié ses entrées de journal documentant l’affaire. Les entrées sont devenues le mémoire final de Fisher, intitulé La princesse Diarist, publié en novembre 2016.

Harrison Ford et Carrie Fisher | Richard Corkery / NY Daily News Archive via Getty Images

Carrie Fisher a déclaré que sa liaison avec Harrison Ford était une « aventure de 3 mois et 1 nuit » parce qu’ils avaient principalement une relation sexuelle

Quand Guerres des étoiles le créateur George Lucas a choisi Fisher comme princesse Leia, elle a d’abord été ravie. En tant que fille de Debbie Reynolds et Eddie Fisher, Guerres des étoiles était la première entreprise de Fisher loin du succès de ses parents. Pendant le tournage à Londres, cependant, Fisher a rapidement été distrait par Ford. Selon les entrées du journal de Fisher, Ford a lancé l’affaire en l’embrassant sur la banquette arrière de sa voiture. Le couple a continué à se faufiler tout au long du tournage.

Dans une interview accordée à Today en 2016, Fisher a déclaré que la relation avec Ford était principalement sexuelle. Au cours de la conversation avec Hoda Kotb et Kathie Lee Gifford, Fisher a décrit l’affaire comme «une aventure de trois mois un soir».

Bien que l’affaire ait été brève, Fisher se sentait coupable d’être avec Ford. Cependant, Fisher a déclaré que l’expérience lui avait appris une leçon précieuse sur Hollywood.

«Je n’ai pas été élevé de cette façon», a déclaré Fisher. « Mais lorsque vous êtes sur place – c’est quelque chose que j’ai découvert – tout est permis. »

Carrie Fisher a finalement voulu plus de sa liaison avec Harrison Ford

Au cours de l’affaire, Fisher a déclaré qu’elle et Ford avaient agi de manière professionnelle sur le plateau. Cependant, Fisher est certes devenu «obsédé» par Ford et en a fait sa «priorité numéro un». Alors que la relation se poursuivait, Fisher a écrit qu’elle voulait plus de Ford. Fisher fantasmait souvent sur le départ de Ford de sa femme, Mary Marquardt.

Dans son journal, Fisher a déclaré qu’elle pensait que l’idée pourrait se réaliser après l’avoir imité dans un pub pendant le tournage. Guerres des étoiles. Une fois que Fisher s’est rendu compte qu’elle pouvait faire rire Ford, elle a pensé à leur mariage un jour.

«Ce moment pourrait vraiment changer la donne», a écrit Fisher à propos de l’événement. «Harrison pourrait normalement (mais doucement et de manière responsable) quitter sa femme. Et après un laps de temps à peine perceptible et digne, il m’épousait (d’une manière non sentimentale et de bon goût.) Nous étonnerions ensuite tout le monde – y compris nous-mêmes – en restant ensemble pour le reste de la vie de celui qui mourut le premier. Et tout ça parce que j’ai osé faire une imitation de lui, pour lui, au pub un soir!

Malheureusement, le fantasme de Fisher ne s’est jamais produit. Lors du tournage enveloppé Guerres des étoiles, Ford est revenu à sa femme et à sa famille. Cependant, lui et Marquardt ont divorcé en 1979. Les deux acteurs ont retrouvé l’amour après leur brève liaison, lorsque Fisher a épousé Paul Simon. Fisher a également eu une relation à long terme avec Bryan Lourd, qui a abouti à une fille, Billie Lourd. Ford a épousé Calista Flockhart en 2010 après avoir fréquenté pendant huit ans.

Carrie Fisher a regretté d’avoir révélé sa liaison avec Harrison Ford

Fisher a révélé dans son interview avec Aujourd’hui qu’elle a appelé Ford avant la date de sortie de son livre. Lorsque Fisher a dit à Ford qu’elle prévoyait de publier ses articles de journal sur leur relation, Ford a plaisanté en disant qu’il avait besoin d’un «avocat». Tandis qu’il riait en personne, Fisher pensait que le livre était «trop» pour elle et Ford à gérer.

En 2018, le frère de Fisher, Todd, a publié un mémoire sur sa défunte sœur et sa mère appelée Mes filles: une vie avec Carrie et Debbie. Todd a écrit que l’affaire avait été une surprise pour Reynolds. Il a déclaré que la nouvelle avait bouleversé Reynolds, ce qui avait amené Fisher à regretter d’avoir partagé sa romance avec Ford dans le monde, par Daily Mail.

« Vous avez raison. Je n’aurais pas dû raconter cette histoire », a déclaré Fisher à sa mère, selon Todd.