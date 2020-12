Pourquoi BTS et K-Pop font-ils appel à tant de gens à travers le monde? Cela pourrait être dû à un facteur important

Il y a quelques années à peine, la K-pop était toujours considérée comme un genre de niche par de nombreuses personnes. Cependant, avec la montée en puissance d’artistes comme BTS, la K-pop est devenue beaucoup plus courante parmi les auditeurs de musique aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux. C’est un phénomène auquel les spectateurs ont essayé de trouver une réponse, bien que le PDG du label de BTS ait un jour déclaré que cela pourrait être dû à un facteur.

La K-pop se développe depuis les années 2000

La K-pop telle que nous la connaissons a débuté dans les années 1990, mais la montée en puissance de groupes d’idols comme BTS s’est produite dans les années 2000. C’est alors que la K-pop a commencé à connaître le succès auprès du public international grâce à des groupes populaires tels que TVXQ, Super Junior, Girls Generation, Big Bang et Wonder Girls.

Dans les années 2000, la K-pop a attiré des fans principalement dans d’autres pays d’Asie de l’Est tels que le Japon, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. Les diasporas asiatiques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe étaient également très suivies.

Cependant, les années 2010 ont vu une nouvelle vague de popularité pour la K-pop. Le «Gangnam Style» de Psy est devenu un succès mondial en 2012, et le reste du monde a commencé à y prêter attention. Ensuite, de plus en plus de gens ont commencé à écouter de la K-pop et ont ouvert la voie à l’énorme influence du genre que nous voyons aujourd’hui.

Comment BTS est devenu populaire

BTS a fait ses débuts en 2013 à un moment où de nombreuses sociétés de K-pop tentaient de tirer profit du succès du genre en Corée et à l’étranger. De nombreux groupes ont fait leurs débuts la même année et BTS a organisé de nombreuses compétitions. Le label de BTS, Big Hit Entertainment, n’était pas non plus aussi riche ou influent que d’autres entreprises, il y avait donc une limite à ce que BTS pouvait faire.

BTS a réussi à utiliser ce qu’il avait pour attirer une base de fans fidèles. Les membres ont écrit des chansons sur les luttes personnelles auxquelles les jeunes pouvaient s’identifier. Ils ont également passé beaucoup de temps à se connecter avec les fans sur les réseaux sociaux.

En 2015, BTS a sorti son premier single à succès en Corée avec la chanson «I Need You». La popularité du groupe a continué de croître au cours des deux prochaines années avant d’attirer l’attention internationale en 2017. Depuis lors, la carrière de BTS n’a cessé de croître, ce qui leur a permis d’accumuler des réalisations pas comme les autres.

Le PDG de Big Hit pense que la popularité de la K-pop se résume à son concept de « production totale »

La K-pop est un peu différente de l’industrie musicale américaine, et le PDG de Big Hit, Bang Si-Hyuk, pense que c’est ce qui joue un rôle dans sa popularité. Dans une interview avec Variety en 2019, Bang a partagé qu’il pensait que la popularité de la K-pop venait du fait que ses stars ne sont pas seulement des musiciens, mais aussi des artistes polyvalents.

«L’un des éléments clés de la K-pop est l’idée de« production totale »», a déclaré Bang. «Il y a une perception qu’un musicien a juste besoin d’avoir de la bonne musique, mais en K-pop, en plus de la musique, les artistes doivent avoir des caractéristiques attrayantes, une apparence ou non, et de grandes performances, qui sont toutes des composantes visuelles qui se combinent. pour créer un attrait universel.