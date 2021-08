PRO-JECT DAC BOX DS2 ULTRA- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Le DAC Box DS2 ultra avancé est un convertisseur N/A universel et très flexible de la plus haute classe. Il offre une prise en charge complète du DSD256 et un suréchantillonnage de tous les signaux d'entrée à 768 kHz à partir des entrées USB, coaxiales et optiques. Cela permet une lecture sonore haute résolution avec un champ sonore riche et une représentation des basses avec moins de distorsion. En raison de ses performances audio de pointe, le DAC Box DS2 ultra est une aubaine haut de gamme ultime ! Caractéristiques Puce D/A AK4490 de qualité supérieure (PCM 32 bits 768 kHz / DSD256) 6 entrées : 1x USB, 3x optique (TOSlink®), 2x coaxial (S/PDIF) USB asynchrone jusqu'à 32 bits/768 kHz (technologie XMOS) DSD64, DSD128 et DSD256 (DSD sur PCM) Pilote audio de classe 2 (USB 2.0 haute vitesse) pour Windows inclus Jusqu'à 24 bits/192 kHz pour les entrées optiques et coaxiales 5