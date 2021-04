Pourquoi bloquer le suivi de vos données sur iOS 14.5 est important (et comment cela se fait)

L’une des nouvelles les plus intéressantes de la dernière mise à jour iOS qu’Apple publie en ce moment est un outil de protection de la vie privée qui empêchera les développeurs d’applications de suivre les utilisateurs d’une application à l’autre et d’un site à l’autre pour créer des profils plus détaillés de leurs préférences et comportements en ligne. Surnommée demande de suivi d’activité, la fonctionnalité fait ses débuts avec iOS 14.5 et nécessite quelques étapes simples à utiliser.

Ce dont vous avez besoin pour activer la demande de suivi d’activité sur iPhone

La première étape pour profiter de la nouvelle fonctionnalité iOS consiste évidemment à mettre à jour le système d’exploitation vers la dernière version disponible, c’est-à-dire la 14.5 qui est sortie dans ces heures. De nombreux utilisateurs d’iPhone ont probablement déjà reçu la notification indiquant que la mise à jour est disponible; sinon, le package à télécharger et à installer peut être demandé manuellement en visitant les paramètres de l’appareil sous Mises à jour. Pour cette étape, il convient de suivre les précautions classiques pour les opérations de ce type, c’est-à-dire de s’assurer que le téléphone est complètement chargé et que vous ne disposez pas de peu d’espace mémoire disponible.

Comment activer la demande de suivi d’activité sur iOS 14.5

Une fois votre téléphone mis à jour vers iOS 14.5, l’activation de la fonction est simple. L’interrupteur est situé entre Les paramètres téléphone à voix Intimité; en suivant les options contre le suivi, vous trouverez le commutateur spécifique: l’activer garantira que toutes les applications qui souhaitent implémenter ce comportement sont obligées de demander à l’utilisateur l’autorisation avec un message contextuel. De cette manière, la décision d’accorder ou de refuser le mandat de suivi peut être prise pour chaque application individuelle.

Pourquoi il est important de choisir

Le suivi des activités dans les applications et sur différentes applications et sites Web est ce qui permet aux développeurs d’agréger les informations utilisateur à partir de différentes expériences en ligne et les utiliser à des fins publicitaires. Le système permet aux utilisateurs de recevoir des messages promotionnels plus en adéquation avec leurs centres d’intérêt, aux annonceurs de contacter des personnes déjà intéressées par leur offre et aux intermédiaires de vendre des espaces publicitaires plus attractifs. C’est essentiellement l’un des moyens par lesquels un produit consulté sur un site Web peut se reproduire dans une publicité au sein d’un réseau social ou en tant que publicité dans un jeu vidéo sur smartphone.

La fonctionnalité introduite dans iOS 14.5 oblige les développeurs à avertir les utilisateurs de leur volonté de suivre leur comportement en ligne. Cela dépend des utilisateurs décider d’autoriser ou non cette pratique ou pas: pour Facebook et d’autres entreprises, par exemple, y renoncer pourrait nuire aux petites entreprises qui, grâce à ces outils, peuvent se tourner vers des clients potentiels à faible coût.

