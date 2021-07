Pourquoi Black Widos a-t-il échoué au box-office ?

La confrontation entre Scarlett Johansson et Disney a surpris tout le monde ce jeudi pour avoir été deux poids lourds de l’industrie et pour être totalement inattendu. L’actrice dénonce que Black Widow a eu de mauvaises performances au box-office à cause de l’entreprise et que cela a directement affecté ses revenus. Cependant, il y avait un autre facteur qui incluait dans les faibles chiffres : le coronavirus. De quoi s’agit-il?

Le premier film de la phase 4 de Marvel a soulevé 319.451.514 millions de dollars au box-office dans le monde, mais Johansson pense qu’il pourrait y en avoir beaucoup plus. Pour elle et ses avocats, la décision de Disney de dérouler sa première avec le streaming faire mal aux numéros du box-office et a fait payer moins cher à l’actrice les billets vendus.







Scarlett Johansson se fâche contre Disney, mais Covid a influencé l’échec de Black Widow

Bien que la société géante ait déjà répondu et nié les accusations, il y a un autre aspect important qui a affecté Black Widow et cela n’a rien à voir avec l’une des parties : la variante Delta du Covid-19. Précisément depuis sa première le 9 juillet, les cas aux États-Unis ont grimpé en flèche en raison de cette souche la plus contagieuse.

La nouvelle variante est devenue la version la plus courante du virus dans le nord du pays et est un facteur majeur dans l’augmentation des taux d’infection dans 47 États. A Los Angeles même l’utilisation obligatoire de masques faciaux a été rétablie dans les espaces publics intérieurs parce que les cas ont augmenté au-dessus de la 1 000 pour la première fois depuis mars.

Selon les données de la BBC, la situation est devenue particulièrement alarmante dans les États à faible taux de vaccination. En fait, ils recommandent l’utilisation de masques même chez les personnes vaccinées afin qu’elles ne puissent pas transmettre le virus. CNN a également abordé la question et Il a maintenu qu’il y a une inquiétude parce que 50% du pays n’est pas complètement vacciné.

Le contexte se répète à l’échelle internationale, où les plans de vaccination avancent mais sont encore loin d’être massifs pour tout le monde. Bien que les cinémas soient ouverts dans les pays d’Amérique latine, la réalité se répète dans la région, où les cas et l’arrivée possible de la variante Delta cela rend les téléspectateurs encore méfiants à l’idée de retourner dans les salles.