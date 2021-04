Pourquoi Bitcoin est-il cher et bat-il des records de prix

Les prix du Bitcoin montent en flèche. Ils atteignent des hauteurs plus élevées et plus spectaculaires. Le dernier record était le 13 mars 2021 à 61 683 $, soit 50 361 € ! Pourquoi Bitcoin est-il cher ? Qui est responsable ? Comment on peut acheter du Bitcoin? Je répondrai à toutes ces questions dans l’article ci-dessous !

Vous avez sûrement déjà entendu parler des crypto-monnaies. La première fois, c’était probablement en 2017. Des augmentations énormes et rapides étaient sans précédent dans le monde financier. Mais le monde des crypto-monnaies n’était pas encore mature, la société ne voyait en Bitcoin que la possibilité d’un profit rapide.

L’année précédente, les crypto-monnaies sont renées. Plusieurs facteurs y ont contribué.

Premièrement, la monnaie numérique est en constante évolution. Il y a de plus en plus de nouveaux projets, et des technologies comme la blockchain, que nous pouvons aujourd’hui considérer comme « anciennes », trouvent des applications de plus en plus récentes.

Le lent retour des crypto-monnaies dans la société s’est accéléré rapidement. Le cygne noir ! Le coronavirus a beaucoup changé. L’un des changements les plus visibles s’est produit dans le secteur financier. Des gouvernements totalement non préparés sont tombé dans le chaos, provoquant à la fois une inflation élevée et des baisses maximales des taux d’intérêt.

Les économies des citoyens, accumulées tout au long de leur vie, étaient en grand danger.

L’homme est intelligent par nature – il cherche des alternatives. Beaucoup de ces personnes ont fait appel à l’alternative la plus sûre dont elles se souviennent : l’or, qui pour beaucoup est une relique. Après tout, vous ne pouvez pas payer avec ça !

Par conséquent, face à la situation instable des monnaies traditionnelles et des « entrepôts de valeur », la société s’est souvenue de l’une des inventions financières les plus modernes. Des groupes de personnes se sont tournés vers des bureaux de change légaux de crypto-monnaie.

Les acheteurs de crypto-monnaies – les gens, les investisseurs et les grandes institutions agissent beaucoup plus prudemment qu’en 2017. Il devient de plus en plus difficile de parler des augmentations actuelles comme la bulle de 2017. La comparaison du Bitcoin avec la Tulipomanie du 17ème siècle s’estompe également. Les fortes baisses connues à partir de 2018 ne devraient plus se produire.

La prudence de l’environnement n’est pas la seule raison de cette stabilisation. Ce fait est également responsable d’énormes institutions qui voient un grand potentiel dans les crypto-monnaies – résultant de leur indépendance par rapport aux systèmes financiers nationaux. C’est l’indépendance et la décentralisation qui ont rendu Elon Musk si intéressé.

Cependant, 2020 n’a pas été entièrement marquée par une croissance lente. À la fin de l’année, quelque chose d’inhabituel a commencé à se produire. Bitcoin a grimpé de plus en plus haut, battant de nouveaux records de prix. Les utilisateurs sont tombés dans FOMO (fear of missing out), essayant de prendre possession des crypto-monnaies le plus tôt possible, ils ne pouvaient se permettre de passer à côté de l’une des dernières opportunités d’acheter de la crypto-monnaie à bas prix.

Qu’est-ce qui a causé un changement si rapide du prix et de l’humeur des gens ?

Entrée sur le marché d’institutions puissantes.

Les énormes croissances ont commencé avec PayPal. En novembre, pour la première fois, nous avons pu lire que la société achète 70 % des Bitcoins nouvellement extraits. Tout le monde a accepté ce fait très positivement – les investisseurs y ont vu une stabilisation et étaient de plus en plus disposés à échanger leur argent contre des crypto-monnaies.

La situation était très évolutive. Février 2021 est un autre mois où deux autres géants sont entrés en possession de Bitcoin, annonçant en même temps le maintien du niveau élevé des prix de la crypto-monnaie.

Au début du mois, Tesla a acheté du BTC pour 1,5 milliard de dollars, tout en annonçant la possibilité d’acheter des voitures à son usine pour des crypto-monnaies. Peu de temps après, MicroStrategy a également décidé de rejoindre le groupe de propriétaires, achetant Bitcoin pour 1 milliard de dollars.

Les crypto-monnaies gagnent en popularité.

En vérifiant Google Trends, nous pouvons découvrir que l’expression «Bitcoin» est recherchée encore plus souvent qu’en 2017, mais contrairement à cette période, il ne s’agit pas d’une Bitcoin-manie temporaire.

Le fait que Tesla accepte déjà les paiements en Bitcoin a également suscité un vif intérêt, ce qu’Elon Musk a annoncé sur Twitter le 24 mars.

Évaluez vous-même s’il vaut la peine d’acquérir des crypto-monnaies.

Si vous trouvez que c’est une bonne alternative pour les monnaies nationales et que vous décidez d’échanger vos fonds, choisissez la bonne.

Internet regorge de sites proposant d’acheter des crypto-monnaies, mais lequel choisir ?

Tout d’abord, vérifiez que la plate-forme est légale. De nombreux bureaux de change essaient de se distinguer de la concurrence souvent déloyale, c’est pourquoi certains d’entre eux ont demandé des licences d’organismes gouvernementaux.

Voulez-vous acheter des crypto-monnaies en toute sécurité et légalement ?

