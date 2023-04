Pourquoi Bill Murray est l’homme le plus crédule d’Hollywood

Le dernier demi-siècle, Bill Murray a cultivé un statut d’ancien homme d’État parmi les comédiens, son esprit sec et son timing expert brillant dans des films qui ne méritaient pas toujours sa présence. Le fait-il par bonté de cœur ou aime-t-il vraiment faire des faveurs ? Non, c’est juste l’une des marques les plus faciles du divertissement. Et après la troisième ou la quatrième fois, on pourrait penser qu’il serait plus prudent.





Vous pourriez penser qu’il ne prend pas tout cela au sérieux, ayant abandonné le cinéma pendant quelques années pour étudier la philosophie en France, et il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans. Au fil des ans, il a montré un processus de sélection douteux pour la vérification des projets. La distance et la personnalité détachée que vous voyez souvent dans ses films ne sont pas loin de sa vraie vie, semble-t-il. Sur le plateau de Pivot central, il a jeté de côté le scénario qui lui avait été remis et a improvisé la plupart de ses propres lignes sur place. « Plus que n’importe quel film que nous ayons jamais fait », Bobby Farrelly a félicité Murray, « c’est le seul rôle où un acteur vient de sortir de la page et a créé quelque chose d’incroyable. »

Murray entre et sort des plateaux de tournage sans trop de formalités ni de préméditation, obtenant ses meilleures performances sans presque aucune préparation. Cependant, cette approche décontractée de la réalisation de films est revenue le mordre dans le cul plus d’une fois.





A quoi servent les amis ?

Attiré dans la combinaison de Peter Venkman pour SOS Fantômes 2 avec une prémisse de dynamite après une longue interruption des grands rôles, Murray est apparu sur le plateau excité. Ses espoirs ont été déçus, découvrant trop tard que le nouveau scénario n’était pas la même histoire qu’on lui avait promise. «Je me suis présenté sur le plateau et j’ai dit: ‘Qu’est-ce que c’est que ça? Qu’est-ce que c’est que ce truc ?’ », a-t-il plaisanté dans une interview virtuelle au Festival du film de Santa Barbara 2021 (via Collider). « Mais nous étions déjà en train de le tourner, nous avons donc dû trouver comment le faire fonctionner. » Le spectacle doit continuer – et c’est ce qu’il a fait, le snafu expliquant peut-être pourquoi il a commencé à mépriser son ami de longue date, chasseur de fantômes écrivain, Harold Ramis pour les 15 dernières années de la vie de Ramis.

Ce n’était pas un incident isolé. Une dizaine d’années avant la chasseurs de fantômes blague de suite, Ramis avait par inadvertance placé Murray dans une position similaire, écrivant une scène inévitable dans laquelle son personnage Carl Spackler rencontre Ty Webb de Chevy Chase dans Caddyshack. Ramis savait que le public le voudrait et l’a écrit sans connaître le mauvais sang entre les deux acteurs. À l’improviste, Murray est revenu de New York un jour, se retrouvant face à face avec son vieil ennemi, Chase. À la surprise de Ramis, les deux comédiens étaient des ennemis mortels remontant à une bagarre sur le tournage de Saturday Night Live.

Cette fois, ils sont restés civils, heureusement. Les deux acteurs avaient suffisamment grandi depuis cette poussière pour continuer à filmer de manière professionnelle. Tout au long du tournage, il faisait la navette entre son Saturday Night Live concert au Caddyshack site, composant ses scènes à la volée sans accroc. « On ne m’a jamais dit qu’ils ne devraient pas être sur le plateau en même temps », a déclaré le producteur exécutif à l’époque (via Sports Illustrated), « mais je pense qu’ils ont choisi de ne pas être sur le plateau en même temps. .” Ramis a joué le tout comme un accident, mais Murray n’aurait pas pu être content.

Détester les lundis était une obligation contractuelle

Comme il est maintenant de notoriété publique, Murray se fraye régulièrement un chemin dans ce genre de malentendus de niveau sitcom. L’erreur la plus notable a été lorsqu’il s’est inscrit pour jouer dans l’action en direct Garfield film par simple manque de diligence raisonnable au début des années 2000. En lisant le nom du réalisateur, « Joel Cohen », sur le scénario, le natif de l’Illinois a sauté sur l’occasion de travailler avec l’un de ses collègues de la royauté du showbiz du Midwest. Joel Coen, des frères Coen, était l’un des deux frères derrière Fargo, Le grand Lebowskiet Traversée de Miller.

Coen n’avait pas besoin d’être présenté, mais Murray aurait probablement dû se renseigner avant de signer sur la ligne pointillée. Naturellement, il n’a pas compris dans le moment d’enthousiasme que cet écrivain nommé Joel Cohen n’était pas celui qu’il pensait, l’écrivain en question était Cohen avec un « H ». Cette première rencontre a dû être incroyablement gênante. Et si ce n’était pas assez étrange, Murray a alors accepté de faire une suite malgré son aveu que le premier film était terrible. Nous ne connaissons toujours pas son excuse pour L’histoire de deux chatons. On dit que les Irlandais sont immunisés contre la psychanalyse, et Bill Murray explique probablement pourquoi Freud est arrivé à cette conclusion.

Qu’est-ce qu’un petit litige « agressif » entre amis ?

Sortie de Sony Pictures

Le cortège de l’indignation le suivait. Inflexible, il n’aimait pas le scénario (ce qui ne l’a pas empêché de Garfield suite), il a refusé de jouer dans le futur chasseurs de fantômes IP ou films. L’idée d’un camée l’a dégoûté, et il ne voulait pas que le redémarrage de Sony 2016 soit dirigé par Paul Feig. Alors, pourquoi est-il finalement apparu dans le film, assis avec désinvolture et l’air désintéressé? Chaque fois que vous avez besoin de poser des questions comme celle-ci, c’est évidemment une question d’argent.

Cette fois, Murray avait une assez bonne excuse pour se laisser entraîner dans un rôle de film décevant. Les hauts gradés de Sony lui ont ordonné de se présenter de peur d’être poursuivi. Les fuites de Sony ont révélé le fonctionnement interne du studio, le linge sale et tout. L’un de ces échanges privés entre les costumes et les tailleurs-pantalons explique avec des détails alarmants le complot visant à forcer Murray à apparaître dans le film au risque d’un « avocat « agressif » ». Sous accord, il a également dû faire une tournée publicitaire pour le film qu’il détestait secrètement, l’irritation est palpable sur son visage lors de certaines de ces apparitions de junket.

Indépendamment des moments constants de gotcha, il a rempli sa part du marché, pour le meilleur ou pour le pire. Le frisson de la spontanéité est ce qui a motivé son meilleur travail, et en tant qu’acteur d’improvisation qualifié, c’est la seule chose qu’il sait faire mieux que quiconque sur la planète. Pourquoi Bill Murray continue-t-il à être dupé par des écrivains, des réalisateurs, des amis et des cadres ? Parce qu’il est Bill Murray.