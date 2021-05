Pourquoi Bill et Melinda Gates obtiennent-ils un divorce?

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi qu’ils divorçaient.

Les deux ont publié un message partagé via leurs comptes Twitter respectifs.

Le message déclare, en partie, qu’ils «ne croient plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple».

Le couple est marié depuis 27 ans et ensemble, ils dirigent la Fondation Bill & Melinda Gates. Ils ont également trois enfants. À partir de maintenant, ils prévoient de continuer à travailler ensemble à la fondation.

Pourquoi Bill et Melinda Gates divorcent-ils?

Des rumeurs sauvages au travail manuel des super détectives Internet qui reviennent en arrière à travers chaque citation et circonstance, les médias sociaux bourdonnent de réflexions sur la séparation du couple.

En 2019, après que Jeff Bezos ait finalisé son propre divorce, Melinda a révélé à Fox Business les secrets de son mariage durable avec Bill. «Nous venons juste d’arriver à un point dans la vie où Bill et moi pouvons rire de plus de choses», a-t-elle déclaré à l’époque.

Elle a admis alors que parfois les choses étaient «incroyablement difficiles», et qu’elle avait parfois la pensée: «Puis-je faire ça?»

À l’époque, ce qu’il fallait retenir, c’était que la patience était la clé, et ignorer les problèmes mineurs que vous rencontrez avec votre partenaire est le secret d’un succès durable. Il est très possible que ces problèmes ne soient pas si mineurs ou ne puissent plus être négligés.

Melinda Gates a été une fois dans une relation abusive.

Dans son livre, «The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World», Gates a écrit sur la relation abusive dans laquelle elle se trouvait avant de rencontrer Bill.

Elle a révélé certaines choses sur la relation qui l’ont affectée pendant longtemps après. «Cela a tué ma voix et mon estime de soi pendant des années», a-t-elle déclaré à propos de son expérience. Dans son rôle de personnalité publique et de philanthrope, elle souhaitait sensibiliser à la maltraitance et au fait que cela peut arriver à n’importe qui à tout moment.

En raison de son expérience, qu’elle partage avec un tiers de toutes les femmes, elle a insisté pour être un partenaire égal dans son mariage avec Bill.

Bill Gates est devenu un mème Internet de plus en plus populaire au cours de la dernière année.

Les rumeurs sur Bill Gates se répandent généralement sur le Web comme une traînée de poudre. Plus récemment, les théoriciens du complot ont commencé à pousser l’affirmation sans fondement selon laquelle Gates était derrière les vaccins Covid-19, et il les utilisait pour implanter des dispositifs de suivi dans la population.

De nombreux individus riches de la gauche politique sont la cible de conspirations impliquant des cabales mondiales de mangeurs de bébé socialistes, ou des craintes similaires. Qu’il s’agisse de leur statut de célébrité, de leur richesse, de leur vision du monde ou d’une combinaison de ces éléments, Gates a toujours été une cible privilégiée parmi eux.

Une question posée sur le site Web de Quora il y a plusieurs années pose l’idée que Gates a peut-être conclu un accord avec sa femme qui lui a permis de voir sa maîtresse en échange de son feu vert pour diriger la Fondation Bill & Melinda Gates.

Non seulement la requête ne fournit aucune preuve d’irrégularité, mais elle semble également impliquer que Melinda Gates ne pourrait pas diriger une fondation sans l’aide de son mari, ce qui est un point de vue extrêmement problématique et qu’elle a travaillé dur pour écraser depuis le début. .

Le divorce des Gates est ce qu’on appelle un «divorce gris», un terme désignant les couples qui divorcent plus tard dans la vie.

Les couples qui nouent des relations durables sur une longue période sont moins susceptibles de divorcer. Les personnes de plus de 50 ans ont vu leur taux de divorce doubler au cours des dernières décennies, mais il est toujours bien inférieur à la moyenne.

En 2015, le taux de divorce chez les couples de plus de 50 ans était de 10 sur 1000, comparativement à 24 sur 1000 pour les couples de 25 à 39 ans. Bill a 65 ans et Melinda 56 ans.

Investir dans les relations au fil du temps peut être difficile. Les couples se séparent, découvrent de nouvelles identités au fil du temps et sont constamment confrontés à de nouvelles distractions, défis et opportunités. Parfois, les enfants qui quittent la maison peuvent rappeler aux parents qu’ils doivent trouver comment s’entendre à nouveau. D’autres obstacles sur la route, comme la retraite ou la perte d’une relation amoureuse, peuvent amener les relations les plus solides à se redéfinir ou à s’effondrer.

Quelle est la prochaine étape pour Bill et Melinda Gates?

Le couple n’a pas encore publié beaucoup de détails. Ils devront passer au crible leur valeur nette de 130 milliards de dollars et répartir les actifs que chacun possède. Comme tout divorce, ce sera un processus douloureux et fastidieux. Dans le cas des divorces gris, ce processus consiste à démêler toute une vie passée ensemble.

Divorcer après une si longue période avec une autre personne à vos côtés peut avoir des effets traumatisants sur divers aspects de votre vie. Cela peut avoir un impact négatif sur vos relations avec vos enfants, vos proches et vos amis. Dans le cas de Bill et Melinda, les finances ne seront probablement pas un problème, mais les relations personnelles pourraient l’être.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.