Grand frère Chili

Ce samedi 24 juin, Big Brother Chili 2023 ne sera pas diffusé sur Chilevisión. Nous vous expliquons ici quelles sont les principales raisons.



Pourquoi Big Brother Chili 2023 n’est-il pas là AUJOURD’HUI, samedi 24 juin ?

Grand Frère Chili 2023 commencé cette semaine sur l’écran de Chilivision et est rapidement devenu une rage à la fois dans le pays et dans le reste de l’Amérique latine. Il a même été installé comme l’un des programmes les plus regardés de la chaîne jusqu’à présent cette année. Cependant, AUJOURD’HUI, samedi 24 juin, il n’est pas diffusé EN DIRECT et EN DIRECT.

En effet, Chilevisión a confirmé que le seul jour de la semaine où le format ne peut pas être vu à l’écran est précisément le samedi.. C’est parce qu’après Nouvelles de Chilevision sera diffusé sur la chaîne la nourriture divine, format réussi qui est produit par quartz.

YoDe même, selon la programmation de la chaîne, nous n’aurons pas à attendre pour revoir l’émission de téléréalité EN DIRECT sur l’écran de Chilevisión. Il Dimanche vous pouvez voir le format de la 23h30.. Ce sera l’une des journées les plus importantes depuis le début puisqu’ils diffuseront le premier gala d’élimination.

+Big Brother Chili 2023 : Quand est diffusé le programme ?

ProGrama est diffusée du dimanche au vendredi à partir de 23h30. (heure chilienne). Big Brother Chili 2023 n’aura pas lieu le samedi.

+Comment voir Big Brother 2023 ?

Big Brother Chili 2023 est visible du dimanche au vendredi sur l’écran de Chilevision. Cependant, cette année une nouvelle modalité a été ajoutée : Pluto TV, le service de streaming de Paramount, le diffusera 24h/24.

Pour accéder à la plate-forme, qui appartient à Chilevisión, vous devez faire CLIQUEZ ICI. Ensuite, vous devrez chercher le canal 141, qui diffusera le format toute la journée.

