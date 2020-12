Pourquoi Ben Cohen de Ben And Jerry’s se bat pour libérer Julian Assange

Ben Cohen de Ben and Jerry’s (la chaîne de glaces), se bat avec l’aide de l’association à but non lucratif Assange Defence pour libérer l’ancien fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Le fondateur de la crème glacée devenu activiste aide le cas d’extradition de Julian Assange depuis les États-Unis.

Pour rappel, Assange a créé WikiLeaks en 2006 pour aider les lanceurs d’alerte à publier des informations privilégiées en ligne et à diffuser des informations. Il fait face à l’extradition vers les États-Unis depuis mai 2019 pour faire face à 18 chefs d’accusation (un pour complot et 17 pour espionnage).

Ben Cohen croit au «droit de savoir».

Cohen soutient Assange et dit que nous avons le droit de connaître les informations que le gouvernement ne voulait pas que nous sachions.

« C’est en quelque sorte une question de droits de l’homme et une question de liberté d’expression et de liberté de la presse », dit Cohen. « Je pense que le gouvernement est un groupe de personnes âgées, un peu comme moi. Ils sont effrayés par ce truc nouveau sur Internet. Ils le traitent différemment parce qu’il est un éditeur Internet au lieu d’un éditeur de journaux plus traditionnel. »

Le verdict d’extradition d’Assange sera rendu le 4 janvier 2021.

Assange est actuellement détenu à la prison de Belmarsh à Londres depuis avril 2019 lorsque son asile de l’ambassade équatorienne à Londres a été révoqué après près de sept ans passés dans l’espace de 330 pieds carrés de 2012 à 2019 pour éviter les accusations d’espionnage aux États-Unis et une allégation de viol en Suède, qui a été abandonnée avant qu’il ne quitte l’ambassade et arrêté immédiatement après.

Pour le moment, la prison de Belmarsh connaît une épidémie de COVID-19 et Assange attend toujours la décision d’un juge sur son extradition vers les États-Unis.

Assange a été arrêté en 2010, lorsque Wikileaks a publié des vidéos classifiées militaires américaines envoyées par l’ancien analyste du renseignement de l’armée américaine, Chelsea Manning, d’une attaque d’hélicoptère Apache qui a tué 18 personnes, dont deux journalistes de ..

Parmi les autres militants figurent Pamela Anderson, Edward Snowden et George Christensen.

Avec Cohen, Pamela Anderson tente de se battre pour Assange, demandant au président Trump de pardonner à Assange de sa prison.

Les deux se sont rencontrés pendant qu’Assange séjournait à l’ambassade équatorienne de 2012 à 2019.

«La clé d’une démocratie qui fonctionne est une presse libre. Une fois que vous êtes dans une situation où si vous publiez quelque chose que le gouvernement ne veut pas que vous sachiez et qu’il peut vous poursuivre, alors nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans une sorte d’État totalitaire », a déclaré Cohen.

La question de savoir si le président Trump pardonnera à Assange a circulé après qu’une rumeur sur Twitter a été répandue par le pasteur Mark Burns, affirmant que Trump avait l’intention de pardonner à Assange.

Avec Cohen et Anderson, d’autres se battent pour que Trump pardonne à Assange, notamment Edward Snowden, l’ancien sous-traitant de la NSA, et George Christensen, un député australien.

Si Assange est reconnu coupable de ses accusations, il encourra une peine maximale de 175 ans de prison.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.