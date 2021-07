Pourquoi Becca Meyers s’est-elle retirée des Jeux paralympiques de Tokyo ? Assistant de soins personnels refusé au nageur

La nageuse Becca Meyers, 26 ans, triple médaillée d’or paralympique, s’est retirée des Jeux de Tokyo 2020 après s’être fait dire qu’elle ne pouvait pas amener son assistant de soins personnels (PCA) à la compétition.

Dans une déclaration qu’elle a partagée en partie sur les réseaux sociaux et détaillée plus en détail dans USA Today, la native de Baltimore a déclaré qu’elle avait le « cœur brisé » de partager la « décision déchirante de se retirer », soulignant la lutte continue et implacable pour les droits des personnes handicapées à travers le globe.

Pourquoi la nageuse Becca Meyers s’est-elle retirée des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ?

Dans un extrait de son essai personnel, qu’elle a partagé sur ses comptes Twitter, Instagram et Facebook, Meyers, qui est sourde et légalement aveugle, a expliqué qu’elle estimait qu’elle n’avait « pas d’autre choix » que de se retirer des jeux après les Jeux olympiques américains et Le Comité paralympique a rejeté sa demande de faire voyager sa mère, qui agit en tant qu’assistante de soins personnels, avec elle à Tokyo pour les Jeux paralympiques de 2020.

La décision de l’USOPC fait partie des nouvelles mesures de sécurité en place en raison de COVID-19. Les mesures stipulent que le « personnel non essentiel » n’est pas autorisé aux jeux, mais Meyers fait valoir qu’en raison de son handicap, il est nécessaire d’apporter sa propre assistante de soins personnels.

Meyers dit qu’elle a besoin d’un « PCA de confiance » et qu’elle a été accompagnée par sa mère, Maria Meyers, à toutes les autres compétitions internationales de natation auxquelles elle a participé depuis 2017.

Meyers défend les droits des personnes handicapées.

Au lieu de PCA individuels, cette année 33 nageurs paralympiques devront partager un PCA. Meyers dit que neuf des participants sont malvoyants.

Bien que la décision l’ait laissée « en colère » et « déçue », Meyers a déclaré qu’elle y était venue non seulement pour des raisons personnelles, mais comme une forme de plaidoyer pour d’autres personnes handicapées.

« Alors, en 2021, pourquoi en tant que personne handicapée, je me bats toujours pour mes droits ? » elle a écrit. « Je parle pour les générations futures d’athlètes paralympiques dans l’espoir qu’ils n’auront jamais à ressentir la douleur que j’ai subie. Assez, c’est assez. »

Le refus d’autoriser les PCA de confiance illustre le manque de libre arbitre et d’autodétermination accordé aux adultes vivant avec un handicap.

Bien que ce déni d’autonomie soit un problème répandu pour les personnes handicapées, il semble particulièrement cruel dans un événement sportif conçu pour donner aux paralympiens des chances égales et un espace sûr et confortable pour faire du sport.

La coach de vie Keya Murthy affirme que le problème auquel Meyers est confronté fait partie d’un mépris historique pour les personnes handicapées qui les maintient dans l’inégalité.

« Becca Meyers perdre sa chance de participer aux Jeux olympiques est une continuation du parti pris et de l’injustice infligés aux communautés marginalisées à travers l’histoire », a déclaré Murthy.

« Une personne handicapée n’est pas traitée de manière égale dans la société. Soit nous nous sentons mal pour eux, soit nous les ignorons. Plus de sensibilisation, d’inclusion, d’acceptation au niveau sociétal sont nécessaires en plus des droits légaux. »

Ne pas laisser Meyers d’autre choix que de naviguer aux Jeux Paralympiques sans le soutien dont elle a à la fois besoin et à laquelle elle est habituée ou se retirer entièrement témoigne d’une culture plus large qui s’attend à ce que les personnes handicapées se débrouillent simplement sans l’aide la plus élémentaire.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.