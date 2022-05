Pourquoi « Batwoman » n’aura pas de saison 4

Les fans de « chauve-souris” de CW sont déçus après avoir appris que le Série télévisée américaine de super-héros Il n’aura plus de quatrième saison. Sa colère est due, avant tout, parce que la fin de la tranche trois a laissé des inconnues qui ne peuvent plus être résolues ou avoir une fermeture appropriée.

PLUS D’INFORMATIONS: Ruby Rose a dénoncé avoir subi des abus de travail sur le tournage de « Batwoman »

La showrunner Caroline Dries a déploré l’annulation sur son compte Twitter : « Je viens de recevoir la triste nouvelle que ‘Batwoman’ ne verra pas de S4. Je suis découragé, mais plein de gratitude. Quel honneur de faire 51 épisodes. De nombreuses personnes inspirantes et brillantes ont contribué à cette série. Merci aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe. Merci, les fans ! On t’aime ».

Suite au départ de cette fiction, beaucoup se demandent quelles ont été les raisons de ne pas développer une nouvelle saison.

Javicia Leslie est Batwoman depuis la saison 2. Son rôle a été bien accueilli par le public (Photo : DC Entertainment / Warner Bros. Television)

« BATWOMAN » ANNULÉ

« L’annulation de ‘Batwoman’ intervient trois semaines après la fusion de Discovery avec Warner Bros., suite à la cession par AT&T du conglomérat de médias de masse, et à la suite de l’annonce que la nouvelle Warner Bros. Discovery envisageait une revue de DC Entertainment »précise le portail Collisionneur.

Aussi, il a été tenu compte du fait que l’audience a sensiblement diminué à la fin de la saison 3, chose qui aurait conduit les managers à la mettre sous la loupe, sans considérer qu’elle avait une grande légion de followers.

Cela met fin à la série basée sur le personnage de DC Comics Kate Kane « Batwoman », une combattante du crime créée par Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid et Keith Giffen. Cela a été créé sur The CW le 6 octobre 2019 avec Ruby Rose comme protagoniste du premier épisode, mais elle a démissionné et Javicia Leslie, qui a donné vie à l’héroïne au cours des deuxième et troisième saisons, a pris sa place.

La showrunner de la série « Batwoman », Caroline Dries, a regretté la nouvelle de l’annulation, mais a remercié le public (Photo : DC Entertainment / Warner Bros. Television)

COMMENT SE FINIT « BATWOMAN 3 » ?

« Batwoman 3 » se termine avec Ryan utilisant le Joker Buzzer sur Marquis pour apparemment guérir son frère de son personnage de Joker. Lorsque cela se produit, la Batteam empêche le Joker d’attaquer Gotham City avec des bombes à l’acide ; Pour ce faire, ils détournent le tout vers une zone moins peuplée afin d’éviter de nombreux morts.

Mais ce qui a vraiment ouvert la possibilité d’un nouvel épisode, c’est quand nous avons vu un personnage mystérieux assassiner la journaliste Dana Dewitt avant de s’éloigner en boitillant.