Pourquoi avons-nous peur des fièvres? Traiter une fièvre avec des médicaments affecte également le système immunitaire

12 janv.2021 15:15:09 IST

Parmi les nombreuses mesures que mon Y local utilise pour empêcher la propagation du Covid-19, les températures instantanées sont prises avec un scanner frontal avant que les gens puissent entrer dans le bâtiment. Curieux de savoir à quel point j’avais «chaud» un jour froid et pluvieux, j’ai demandé au préposé ce qu’il enregistrait: 96,2. La dernière fois que ma température a été vérifiée dans un établissement médical, elle était de 97,5. Qu’est-il arrivé à 98,6, les degrés Fahrenheit que moi et la plupart des médecins considérons depuis longtemps comme une température corporelle normale?

Comme si je lisais dans mes pensées, le Dr Philippa Gordon, pédiatre de Brooklyn, m’a envoyé un article, « Les corps des gens sont maintenant plus froids que « normaux » – même en Amazonie bolivienne», Par deux anthropologues, Michael Gurven et Thomas Kraft, de l’Université de Californie à Santa Barbara.

Comme ils a écrit dans La conversation, « Il n’y a pas de température corporelle » normale « universelle pour tout le monde à tout moment. » Au contraire, la température corporelle varie, non seulement d’une personne à l’autre, mais aussi au cours de la journée – plus basse le matin, plus élevée le soir; se lever pendant et après l’exercice; variant à différents moments du cycle menstruel et à différents âges – plus bas pour les anciens comme moi.

En outre, des chercheurs qui ont pris des centaines de milliers de lectures de température de personnes à Palo Alto, en Californie, ont découvert que 97,5 était la nouvelle norme, soit environ un degré par rapport à ce que le médecin allemand, le Dr Carl Wunderlich, avait établi en 1867 dans une étude portant sur 25000 personnes. (Les recherches de Wunderlich ont révélé que la température corporelle «normale» variait de 97,2 à 99,5.)

En examinant les données de 1862 à 2017, le Dr Julie Parsonnet, professeur de médecine à la Stanford University School of Medicine, et ses co-auteurs ont constaté une baisse constante de la température corporelle moyenne d’environ 0,05 degrés Fahrenheit par décennie. Elle a observé qu’au moins 75% des températures normales sont maintenant inférieures à 98,6.

Si ma température corporelle était de 98,6, est-ce que cela signifierait que j’ai de la fièvre? Peut-être, a déclaré Sharon S. Evans, professeur d’oncologie et d’immunologie au Roswell Park Comprehensive Cancer Center à Buffalo, New York, même si 100,4 est généralement considéré comme l’extrémité inférieure du spectre de la fièvre.

Dans une revue écrite avec deux collègues, Elizabeth A. Repasky et Daniel T. Fisher, Evans a montré que dans la plupart des circonstances, la fièvre est bénéfique, réduisant la gravité de la maladie et raccourcissant sa durée. (Elle a souligné, cependant, que les patients devraient suivre les conseils de leur médecin sur la prise de médicaments pour réduire la fièvre.)

«La fièvre agit pour mobiliser plusieurs bras sur le système immunitaire, une fonction remarquablement bien conservée chez de très nombreuses espèces – à la fois à sang chaud et à sang froid», a-t-elle expliqué dans une interview. «La fièvre affecte tous les aspects du système immunitaire pour qu’il fonctionne mieux.»

Pour commencer, a déclaré Evans, la fièvre active l’immunité innée – la mobilisation des globules blancs: des neutrophiles qui patrouillent dans le corps à la recherche d’agents pathogènes et de macrophages qui les engloutissent. Les macrophages, à leur tour, envoient une alarme indiquant qu’une aide est nécessaire, incitant l’immunité adaptative – cellules T et cellules B – à agir. Ces cellules initient une réponse spécifique à l’envahisseur: la production d’anticorps quelques jours plus tard.

«Traiter la fièvre peut prolonger ou aggraver la maladie», a déclaré le Dr Paul Offit, vaccinologue à l’Université de Pennsylvanie, dans «Hippocrate avait raison: Traiter la fièvre est une mauvaise idée», une présentation fascinante sur YouTube du College of Physicians of Philadelphia.

«La fièvre améliore la survie», a rapporté Offit. Cela explique sa persistance tout au long de l’évolution animale, même si cela entraîne un coût métabolique important. L’immunité, à la fois innée et adaptative, «fonctionne mieux à des températures plus élevées», a-t-il déclaré.

Ainsi, lorsque vous prenez des médicaments comme l’acétaminophène (Tylenol et ses formes génériques) ou l’ibuprofène pour supprimer la fièvre, vous travaillez en fait contre les bienfaits protecteurs inhérents à la nature. Oui, un réducteur de fièvre vous aiderait probablement à vous sentir mieux, soulageant les symptômes comme les maux de tête, les douleurs musculaires et la fatigue. Mais, Offit a souligné: «Vous n’êtes pas censé vous sentir mieux. Vous êtes censé rester sous les couvertures, rester au chaud et échapper à l’infection », ne pas sortir et la transmettre aux autres.

«Nous avons de la fièvre pour une raison», dit-il. La fièvre aide à réduire l’excrétion virale et à raccourcir la durée des maladies comme la grippe.

Le remède proverbial de grand-mère contre le rhume, la soupe au poulet chaude, aide probablement parce que la vapeur augmente la température des voies nasales, réprimant la reproduction du virus, a-t-il suggéré.

Evans et ses collègues ont écrit: «Le fait que la fièvre ait été maintenue tout au long de l’évolution des vertébrés fait fortement valoir que les températures fébriles confèrent un avantage de survie.» Cela est également vrai pour les invertébrés comme les insectes. Et lorsque des animaux à sang froid comme des lézards ou des abeilles tombent malades, ils essaient d’augmenter leur température corporelle en augmentant leur activité physique ou en recherchant un environnement plus chaud, a déclaré Evans.

Alors, pourquoi sommes-nous si déterminés à supprimer les fièvres? La peur est l’une des raisons, a déclaré Gordon, le pédiatre de Brooklyn, qui a déclaré que les parents frénétiques appelaient souvent au milieu de la nuit lorsque la fièvre d’un enfant augmentait. Elle a suggéré aux médecins d’avertir les parents à l’avance de s’attendre à une augmentation nocturne de la fièvre d’un enfant et d’expliquer que les fortes fièvres causées par une infection ne sont pas dommageables.

«Le corps a un thermostat intégré – l’hypothalamus – qui empêche les températures de devenir suffisamment élevées pour causer des dommages», a-t-elle déclaré, et des crises fébriles (brèves convulsions, tremblements et peut-être perte de conscience qui affectent certains jeunes enfants) résultent de la façon dont les températures augmentent rapidement, pas à quelle hauteur elles atteignent. Chez un enfant génétiquement sensible, une crise peut survenir lorsque la température augmente rapidement, même à basse température, par exemple de 99 à 100,8.

« Les crises fébriles sont effrayantes et terrifiantes pour les parents à regarder, mais elles ne causent aucun dommage », a déclaré Gordon. Elle a ajouté, cependant, que la fièvre est inquiétante chez les très jeunes bébés qui ont un système immunitaire immature et qui n’ont pas encore été vaccinés contre des maladies graves.

Même connaissant les avantages de la fièvre pour lutter contre les infections, Gordon a déclaré qu’elle recommanderait toujours des médicaments pour réduire la fièvre si un enfant, en particulier un enfant non verbal, était très misérable et peut-être incapable de dormir ou de manger.

Il est généralement conseillé aux adultes de consulter un médecin si leur fièvre dépasse 103 degrés.

Une mise en garde importante concernant les fièvres élevées: contrairement aux fièvres résultant d’une infection, il n’y a pas de coupure naturelle pour les fièvres induites par l’environnement, comme cela pourrait se produire si un enfant est enfermé dans une voiture chaude ou si un athlète trop habillé s’exerce par une journée chaude, ce qui peut entraîner un coup de chaleur mortel.

Les consommateurs devraient également réfléchir à la façon dont une température est prise avant d’interpréter les résultats. Une température de l’oreille est généralement légèrement supérieure à une température buccale, qui à son tour est plus élevée qu’une température de l’aisselle ou une scintigraphie du front.

Pour assurer une lecture fiable, la température des nouveau-nés doit être prise avec un thermomètre rectal, a déclaré Gordon. Mais pour les enfants plus âgés qui ont de la fièvre, le nombre exact de degrés n’a pas vraiment d’importance à moins qu’ils ne soient pas vaccinés, a-t-elle déclaré.

Jane E. Brody. c. 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂