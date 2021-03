Pourquoi avoir un gros haut-parleur alors que vous pouvez en avoir plusieurs: l’adieu au HomePod rend l’ambition d’Apple claire

Manzana il gâche aussi. Non seulement avec des catastrophes comme celle avec votre clavier papillon, mais aussi avec des produits qui semblaient avoir une bonne projection et qui échouent ou du moins ne rattrapent pas les ventes, et le dernier exemple est votre HomePod.

La société a annoncé que abandonnez le HomePod original pour vous concentrer sur les minis HomePod, et cela montre que le marché réclame (et jeu de mots) de petites enceintes intelligentes que nous voulons placer partout dans la maison.

Les haut-parleurs, mieux petits et intelligents

Quatre ans après son lancement, le HomePod dit au revoir. Apple a annoncé ces jours-ci qu’il cesserait de fabriquer son modèle original, plus grand, plus puissant et plus cher, pour focus sur le nouveau HomePod mini, qu’il a présenté en 2020.

En fait, ce modèle original n’a pas été un faux pas, puisqu’une bonne partie de ses avantages a été héritée par ses petits frères, qui se vantent également de la technologie qui ajuste l’audio à la pièce dans laquelle nous nous trouvons et que ajouter de nouvelles astuces très utiles.

Par exemple, la possibilité de combiner deux d’entre eux pour profiter d’un son stéréo, mais aussi cette fonction d’interphone cela nous permet d’envoyer des messages vocaux d’un orateur à un autre pour informer nos enfants, par exemple, que la nourriture est déjà préparée.

Ces options ne sont pas nouvelles et sont disponibles dans les appareils de leurs rivaux – cela arrive par exemple avec les nouveaux Echo Dots – et elles renforcent une fois de plus la réalité d’un marché dans lequel préférez avoir plusieurs enceintes intelligentes plus petites placées à différents endroits de la maison qu’une grande enceinte centrale dont on ne peut profiter que par exemple dans le salon.

L’industrie des haut-parleurs intelligents bien sûr semble passer à ce stade. Google a également cessé de proposer son Google Home Max, qu’il a abandonné en décembre 2020, et dispose désormais du Nest Audio et du Nest Mini.

Amazon a parié très fortement sur ce segment et récemment renforcé ses propositions en les rendant un peu plus ambitieuses (et coûteuses), et c’est ainsi que nous avons sur le marché ses nouveaux Echo et Echo Dot, qui rejoignent d’autres propositions comme l’Echo Studio qui vont plus dans le sens du Home Max ou des HomePods d’origine Google et Apple.

Apple a juste besoin de lancer un écran intelligent

Hormis ce dernier Echo Studio, la stratégie semble claire: les fabricants veulent proposer des petits costumes qui se multiplient dans toute la maison. Les assistants vocaux se sont progressivement améliorés dans chacun d’eux et ces capacités continuent de gagner en nombre, et le son est étonnamment bon, même dans les petites dimensions de ces modèles.

La croissance du marché a été remarquable en 2020. Source: Strategy Analytics.

À eux des écrans intelligents sont bien sûr ajoutés, qui ont également gagné du terrain dans la pandémie grâce à leur capacité supplémentaire à servir de formidables appareils pour la visioconférence, mais aussi comme assistants de cuisine (pour les recettes, par exemple) ou comme cadres numériques polyvalents.

Il existe des modèles de tailles différentes, mais encore une fois, il semble que le compact (et abordable) continue de définir la tendance, bien qu’ici Apple n’a aucune proposition pour le moment.

Ce qui est clair, c’est que le segment des enceintes intelligentes va dans une direction: celle de en avoir plusieurs plus petits dispersés dans toute la maison et de ne pas laisser un grand haut-parleur seul dans une pièce principale comme cela s’est produit avec la télévision.