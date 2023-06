Pourquoi Apio Quijano a sauvé Poncho de Nigris dans « La maison du célèbre Mexique »

A la fin de la première semaine de « La maison du célèbre Mexique », l’un des participants de l’émission de télé-réalité TelevisaUnivision devra faire ses valises et partir. Cependant, Poncho de Nigris a été sauvé par Céleri Quijanoil n’est donc plus dans le plaque des nominés.

Au cours de la semaine 1 de l’émission, l’ancien membre du gang Kabah a remporté le test du chef, ce qui signifie qu’il est à l’abri d’être nommé par ses pairs.

Après quoi chaque concurrent ont donné leur vote, la plaque des personnes qui pouvaient partir après seulement sept jours d’avoir participé à l’émission de téléréalité a été assemblée. Heureusement, le leader a également la possibilité de sauver l’un des nominés et d’affiner la liste.

« Cette position est très difficile, car les cinq d’entre eux ont été de bonnes personnes pour moi et cela pour moi est très douloureux et cela me fait mal d’être dans cette situation.», a déclaré Apio Quijano peu avant d’annoncer qu’il avait décidé de sauver Poncho de Nigris.

POURQUOI APIO QUIJANO A-T-IL SAUVÉ PONCHO DE NIGRIS DE L’ÉLIMINATION ?

Apio Quijano a décidé de sauver Poncho de Nigris, car il voulait lui donner l’opportunité de se montrer au public avant d’être éliminé. Le chauffeur mexicain avait été nominé par le public avant même d’arriver à « The House of Famous Mexico », ce qui semblait injuste à son partenaire.

« Je respecte les votes de mes pairs, tout comme je respecte le vote du public, mais il y a un facteur qui sauverait n’importe lequel d’entre vous : celui qui a été nommé sans avoir mis les pieds dans la maison. C’est pourquoi mon vote est de sauver Poncho», a-t-il expliqué aux participants.

Et ce que mentionne Quijano est vrai, puisque le public n’a même pas eu l’occasion de voir De Nigris dans la téléréalité ou d’agir de manière inappropriée pour qu’il soit nominé. Pendant ce temps, le reste des membres de la plaque y ont été placés en raison de leur peu d’affinité avec le reste de leurs compagnons.

Poncho de Nigris a été nominé le 5 juin 2023, avant le début de « The House of Famous Mexico » (Photo : TelevisaUnivision)

QUI RESTE SUR LE PLATEAU DES NOMINÉS ?

Après que Poncho de Nigris ait été sauvé de l’élimination, ceux qui continuent dans l’assiette et pourraient partir dimanche sont Sergio Mayer, Nicola Porcella, Marie Claire et Jorge Loza.

COMMENT FONCTIONNENT LES NOMINATIONS ?

Chaque participant de la maison se rend dans une salle privée où il peut parler à La Jefa, la nouvelle version de Big Brother dans ce programme. Ils doivent désigner deux personnes à qui ils donneront respectivement 1 ou 2 points.

Les raisons peuvent être de toutes sortes : affinité, stratégie, vengeance, alliance, etc. Cependant, la raison de cette décision doit être expliquée.